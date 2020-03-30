كوميك بوك في الجول – راموس.. لحظة توقف فيها الزمن

هناك لحظات تُخلد في التاريخ والدقيقة 93 توقف فيها الزمن قبل أن ينقض سيرجيو راموس على الكرة برأسه ويدرك التعادل لريال مدريد أمام أتليتكو في نهائي دوري أبطال أوروبا 2014.

سيرخيو راموس النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ولكن قبل تلك اللحظة التي توقف فيها الزمن قهر راموس الكثير من لحظات الإحباط والدموع بل والسخرية.

واليوم في عيد ميلاده الـ34 يحتفي FilGoal.com بعيد ميلاد راموس.

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