ميسي ولاعبو برشلونة يعلنون تخفيض رواتبهم لمساعدة النادي وموظفيه

أعلن ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة في بيان عن قبوله ولاعبي الفريق بتخفيض نسبة ٧٠٪ من رواتبهم كجزء من المساهمة من أجل تخطي الأزمة الاقتصادية الناجمة عن توقف الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

ونشر ميسي بيانا مع كل أعضاء الفريق الأول في برشلونة قالوا فيه: "فيما يخص رواتب اللاعبين خلال فترة العزل الحالية، وقبل كل شيء، نرغب في أن نوضح أن نيتنا دوما كانت تخفيض الرواتب التي نتلقاها، لأننا نتفهم الوضع الاستثنائي الحالي".

وواصل "نحن أول من ساعد النادي دوما حينما يطلب مساعدتنا، في عدة مرات قمنا بالأمر كمبادرة منا، كلما احتاجنا نتواجد".

وتابع "ونستغرب كل من حاول تسليط الضوء علينا ليتسبب في ضغط لكي نفعل شيئا كنا سنفعله دائما، في الحقيقة تأخر الاتفاق لبضعة أيام لأننا كنا نبحث سويا عن شكل معين نساعد من خلاله النادي ومن يعملون به في تلك الأوقات الصعبة".

واسترسل "بالنسبة لنا، نعلن تخفيض ٧٠٪ من رواتبنا خلال تلك الفترة وسنساهم أيضا مع النادي لكي نضمن حصول كل الموظفين به على نسبة ١٠٠٪ من رواتبهم خلال تلك الفترة".

وأتم "إن لم نتحدث حتى الآن، فذلك لأن أولويتنا كانت إيجاد حل يساعد كل من تأثر بالأمر وليس النادي فقط، قريبا سنخرج من تلك المحنة سويا".

وجاء ذلك الإعلان من نجم برشلونة بعد عدد من المفاوضات بين النادي ولاعبيه للوصول إلى الشكل النهائي الذي يضمن خروج الجميع من الأزمة.

وكانت تقارير صحفية قد قالت في وقت سابق إن نادي برشلونة طلب المساعدة من لاعبيه. في حين أن بعض نجوم النادي وأبرزهم ليونيل ميسي قد تبرع بالفعل للمتضررين من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

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