ميسي ولاعبو برشلونة يعلنون تخفيض رواتبهم لمساعدة النادي وموظفيه

الإثنين، 30 مارس 2020 - 14:02

كتب : FilGoal

ميسي - برشلونة

أعلن ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة في بيان عن قبوله ولاعبي الفريق بتخفيض نسبة ٧٠٪ من رواتبهم كجزء من المساهمة من أجل تخطي الأزمة الاقتصادية الناجمة عن توقف الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

ونشر ميسي بيانا مع كل أعضاء الفريق الأول في برشلونة قالوا فيه: "فيما يخص رواتب اللاعبين خلال فترة العزل الحالية، وقبل كل شيء، نرغب في أن نوضح أن نيتنا دوما كانت تخفيض الرواتب التي نتلقاها، لأننا نتفهم الوضع الاستثنائي الحالي".

وواصل "نحن أول من ساعد النادي دوما حينما يطلب مساعدتنا، في عدة مرات قمنا بالأمر كمبادرة منا، كلما احتاجنا نتواجد".

أخبار متعلقة
حوار ممتع – تشافي يكشف كيف يخطط لتدريب برشلونة.. الاستعانة ببويول وضم نيمار تقرير: الـ "ERTE" لا يعرف طريقه إلى ريال مدريد.. وغضب بين لاعبي برشلونة تقرير: لاعبو برشلونة يرفضون اقتراح تخفيض رواتبهم بسبب كورونا

وتابع "ونستغرب كل من حاول تسليط الضوء علينا ليتسبب في ضغط لكي نفعل شيئا كنا سنفعله دائما، في الحقيقة تأخر الاتفاق لبضعة أيام لأننا كنا نبحث سويا عن شكل معين نساعد من خلاله النادي ومن يعملون به في تلك الأوقات الصعبة".

واسترسل "بالنسبة لنا، نعلن تخفيض ٧٠٪ من رواتبنا خلال تلك الفترة وسنساهم أيضا مع النادي لكي نضمن حصول كل الموظفين به على نسبة ١٠٠٪ من رواتبهم خلال تلك الفترة".

وأتم "إن لم نتحدث حتى الآن، فذلك لأن أولويتنا كانت إيجاد حل يساعد كل من تأثر بالأمر وليس النادي فقط، قريبا سنخرج من تلك المحنة سويا".

وجاء ذلك الإعلان من نجم برشلونة بعد عدد من المفاوضات بين النادي ولاعبيه للوصول إلى الشكل النهائي الذي يضمن خروج الجميع من الأزمة.

وكانت تقارير صحفية قد قالت في وقت سابق إن نادي برشلونة طلب المساعدة من لاعبيه. في حين أن بعض نجوم النادي وأبرزهم ليونيل ميسي قد تبرع بالفعل للمتضررين من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

تطور مهم في ملف تجديد فتحي مع الأهلي

كيف يفكر عاشور بعد مطالبة الأهلي باعتزاله

عمرو جمال يروي كواليس "الاشتباك" مع جمهور الأهلي وإصابته

شيكابالا ينهال بالإشادة على مصطفى فتتحي

أحمد ناجي ولعبة الـ8 أسئلة

في إسبانيا الدوري الإسباني فيروس كورونا كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مترجمه يكشف.. فلسفة فايلر وموقفه الغاضب من أحداث السوبر ومفاجأة صالح جمعة 32 دقيقة | مصر
الإنفلونزا الإسبانية – دمرت العالم وأجلت كوبا أمريكا وقتلت لاعب نيوكاسل 53 دقيقة | أوروبا
المدير الرياضي لـ بوكا جونيورز: كافاني يريد الانضمام لنا ساعة | أوروبا
مصدر مقرب من فتحي لـ في الجول: هذه تفاصيل الخلاف المالي.. ورغبته الاستمرار في الأهلي ساعة | مصر
في الجول يكشف - تفاصيل عرض الأهلي المالي لـ أحمد فتحي.. راتب صافي وشارة القيادة 2 ساعة | مصر
خليك في البيت – كوكا ولعبة الـ8 أسئلة.. عن مفاجأة في اختيار أصعب حارس ومثل أعلى مختلف 2 ساعة | المحترفون
أستون فيلا يوقع غرامة على جريليش بسبب مغادرة منزله 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤامرة وتلاعب لاعبي يونايتد وليفربول قبل أيام العداوة لهبوط تشيلسي 2 ساعة | حكايات في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: صلاح قد يغيب 4 أشهر عن ليفربول الموسم المقبل 2 تفاصيل جلسة الخطيب وعاشور الودية بطلب من قائد الأهلي 3 خطاب من رئيس صن داونز لـ الخطيب 4 اتحاد الكرة: إجراءات الزمالك سليمة في توثيق عقد كهربا.. عقوبتان في انتظار اللاعب حال إدانته
قد ينال إعجابك