مصدر مقرب من فتحي لـ في الجول: هذه تفاصيل الخلاف المالي.. ورغبته الاستمرار في الأهلي

تقف حوالي 5 مليون جنيه عائقا بين تجديد أحمد فتحي لتعاقده مع الأهلي، وفشل المفاوضات حسبما كشف مصدر مقرب من اللاعب.

أحمد فتحي النادي : الأهلي الأهلي

وعلم FilGoal.com أن الأهلي عرض على فتحي الحصول على 11 مليون جنيه سنويا لمدة موسمين، نفس العرض الذي قبل به وليد سليمان الذي مدد عقده مع الأحمر منذ أيام.

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ولكن حسبما أوضح مصدر مقرب من الظهير المخضرم لـFilGoal.com، فأن فتحي طلب المساواة مع علي معلول الظهير الأيسر التونسي، الذي يحصل على مليون دولار في الموسم، أو ما يقرب من 16 مليون جنيها مصريا.

ورغم ذلك، أكد المصدر لـFilGoal.com أن اللاعب يرغب في الاستمرار مع الأهلي والاعتزال بين جدرانه، رغم وجود عرض مالي أعلى تم عرضه على اللاعب.

وأكمل المصدر "هذا آخر تجديد في مسيرة فتحي، واللاعب طلب أن يتم تقديره بالشكل اللازم من الأهلي".

وأتم "فتحي لم يتأخر على الأهلي عندما طلب عودته من أم صلال في قطر عام 2015، وعاد بوعد الترضية المالية، وهو ما لم يحدث".

الخلاف المالي برز على السطح خلال جلسة تفاوضية مدتها 5 ساعات اليوم الإثنين، أعلن بعدها الأهلي أن فتحي طلب 48 ساعة لحسم موقفه من تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن من ضمن الملفات التي أطالت وصعبت الجلسة، كان تمني أحمد فتحي من دفاع من النادي وإعلامه ضد ما وصفه بحملات ضده، كما علم FilGoal.com.

فتحي يرى نفسه من اللاعبين الملتزمين الذين يبذلون قصارى جهدهم لمصلحة النادي، وبالتالي شكلت تلك الحملات في رأيه حسبما علم FilGoal.com صدمة وحزن، وكان يتمنى دفاعا من الأهلي.

وتفاوضيا، تم الاتفاق على مدة التعاقد الجديد وهي موسمين، ولكن النقاش استمر حول العرض المالي الذي قدمه الأهلي لصاحب الـ35 عاما.

وانتهت الجلسة لطلب فتحي بعض الوقت حتى يستطيع اتخاذ قراره، ومن هنا قرر محسن صالح رئيس لجنة التخطيط إمهال اللاعب 48 ساعة فقط.

وأوضح FilGoal.com في وقت سابق أن معظم بنود التعاقد الجديد متفق عليها، إلا المقابل المادي. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن فتحي يفضّل الاعتزال في الأهلي، لكنه في الوقت نفسه ينتظر مرونة أكبر من ناديه في عملية التفاوض من أجل الوصول لأرضية مشتركة.

وينتهي عقد فتحي مع الأهلي في نهاية الموسم الجاري، ولو تم تجديد التعاقد، سيستمر فتحي في القلعة الحمراء حتى عمر السابعة والثلاثين.

وسبق للأهلي الإعلان عن تجديد عقد وليد سليمان لمدة موسمين، فيما لم يتم تمديد تعاقد شريف إكرامي بناء على رغبته، وتم عرض أمر الاعتزال وتولي مسؤولية تحليل فنية في قناة النادي على حسام عاشور.

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