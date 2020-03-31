وكيل لاوتارو: رغم شائعات رحيله لا يوجد شيء جاد حتى الآن

الثلاثاء، 31 مارس 2020 - 14:22

كتب : FilGoal

لاوتارو

قال بيتو ياكي وكيل أعمال لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان إنه رغم الشائعات الكثيرة المنتشرة حول موكله، إلا أنه لا يوجد أي شيء جاد حتى الآن حول رحيله عن الفريق. وذلك في تصريحات لإذاعة "ديل بلاتا" الأرجنتينية.

وصرح ياكي قائلا: "لا يتصل بي ليسألني إن كانت تلك الشائعات صحيحة أم لا، إنه يركز على ما يفعله".

وواصل "تحدثنا مع العديد من الأشخاص، لكن لا شيء أكثر من الحديث، حاليا بالنسبة لمن يتصلون بي فهم ليسوا ممثلي أندية، لذا لا يوجد شيء جاد".

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وأكمل "أن تكون مطلوبا في سوق الانتقالات هو حلم للجميع، لكن لاوتارو لا يتوقع أي شيء، كل ما يريده هو اللعب وتسجيل الأهداف".

وأتم "تطوره المستمر يعني أن أفضل أندية العالم ستريده، آمل أن تكافئ جهوده".

تقارير صحفية قالت إن برشلونة يرغب في ضم لاوتارو خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشارك مارتينيز صاحب الـ٢٢ عاما في ٣١ مباراة في كل المسابقات سجل خلالها ١٦ هدفا وصنع ٤ آخرين.

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