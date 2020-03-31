الحضري: لن أرد احتراما لأبناء الزمالك الحقيقيين

وجّه عصام الحضري حارس المرمى التاريخي لمنتخب مصر، رسالة عبر حساباته، بشأن ردود الأفعال المثارة بعد تصريحاته عن فترته في الزمالك.

عصام الحضري النادي : معتزل

وكتب الحضري عبر صفحته على فيسبوك:

"احتراما للناس المحترمين اللي بيفهموا ابناء نادي الزمالك الحقيقيين اللي هما 100% زمالك وتفهمهم لما قصدته من تصريحات عشان هما من اصحاب الوجه الواحد ومبيعرفوش التطبيل ، الكابتن خالد الغندور و الكابتن ميدو احتراما لكم فقط تراجعت عن ردي على الناس الناقصة اللي عايزين جنازة ويشبعوا فيها لطم اللي بيصطادوا في الماية العكرة بتوع مصلحتهم والسبوبة ،

شكرا كابتن خالد شكرا كابتن ميدو وكامل احترامي وتقديري لنادي الزمالك".

ماذا حدث

الحضري صرح قبل يومين عبر أون تايم سبورت: "انتقلت له كلاعب محترف، ولم أوفق معه. لم تكن الظروف جيدة وشعرت بأن وجودي سيحدث مشاكل".

وأتم "أتمنى محو فترة لعبي مع الزمالك من تاريخي، مع كامل احترامي للنادي وجماهيره".

ليتعرض الحضري لانتقادات من بعض نجوم الزمالك.

فيما دافع عنه خالد الغندور عبر قناة الزمالك، مشيرا إلى أن الحضري كان يقصد بحديثه مستواه الفني في تلك الفترة وعدم رضاه عما قدمه مع القلعة البيضاء.

رأي لم يشاركه فيه عبد الواحد السيد القائد الأسبق للزمالك الذي وجّه عدة رسائل قوية للحضري.

عبد الواحد صرح عبر قناة الزمالك: "لا يجوز أن يقول عصام إنه يريد محو تاريخه في الزمالك، مهما كانت التجربة سيئة، وجودك في الزمالك شرف لك".

وكشف: "الجانب المادي كان سببا في رحيل الحضري عن الزمالك، فالنادي مر بأزمة مالية وقتها وهو لم يتقاض راتبه لشهر أو شهرين ولم يصبر، هذا الفارق بين من تربى في النادي وبقية اللاعبين.

وشدد: "لو لن يستطيع التعبير عما يقصد، فالأفضل ألا يتكلم".

وأكد: "مجرد ارتداء قميص الزمالك شرف، أنت من سعيت للقدوم إلى الزمالك في الأساس".

وأكمل: "حتى لو لم يرحل الحضري عن الزمالك، كنت من سيلعب أساسيا، لا أحد يستطيع اللعب أساسيا عليّ في الزمالك".

وكشف: "حسام حسن أخبرني أنه أحضر لي الحضري، وبالتالي لو شاركت عليه أساسيا في الزمالك، سأكون أساسيا في المنتخب أيضا، وبالطبع رحبت بالمنافسة".

وواصل: "الحضري سب عماد المندوه وحدث خلاف بينهما، نظام المداورة لم يعجبه، رغم أنني من كان يجب أن أتضايق، لأني كنت الحارس الأساسي قبل قدومه، وقدمت موسما مميزا قبلها".

وأوضح: "تزاملت مع عبد المنصف في الزمالك 13 عاما، ولم يحدث أي خلاف شخصي بيننا. لكن الحضري (بيكشر ومايسلمش عليك)، لا يستطيع الفصل بين داخل الملعب وخارجه".

وأتم: "نادر السيد قال لي ذات مرة إن الحضري يعامل جيدا حتى تحدث منافسة بينكما".

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