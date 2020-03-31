والد عبد الحق نوري: حالته تتحسن ويتجاوب معنا بحركة العين

الثلاثاء، 31 مارس 2020 - 00:16

كتب : FilGoal

أياكس - عبد الحق نوري

قال والد عبد الحق نوري لاعب أياكس الهولندي إن حالة نجله صارت أفضل.

وأوضح محمد النوري في تصريحات لـ أون تايم سبورتس: "بمجرد خروجه من المستشفى في ديسمبر الماضي، صار أفضل. التحسن كبير في المنزل".

وأضاف "أهله بجانبه، وهو يشعر براحة نفسية".

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وأكمل "عبد الحق يشعر بنا، ويتجاوب معنا بحركات العين".

شقيق عبد الحق نوري كشف في وقت سابق، ولأول مرة، تحسن حالة اللاعب بعد استفاقته من الغيبوبة التي استمرت لأكثر من 3 سنوات. (طالع التفاصيل)

المغربي الشاب دخل في غيبوبة بعد سقوطه أثناء مباراة ودية جمعت أياكس الهولندي وفيردر بريمن الألماني.

ويعد عبد الحق نوري صاحب الـ23 عاما من خريجي أكاديمية أياكس.

وخاض اللاعب المغربي الأصل الهولندي الجنسية 15 مباراة مع الفريق الأول لأياكس سجل بها هدفا وصنع 3 أهداف.

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