خبر سار.. شقيقه يعلن: استفاقة عبد الحق نوري

خبر لطالما انتظر محبي الكرة العالمية والعربية على أمل، استفاقة عبد الحق نوري.

المغربي الشاب دخل في غيبوبة بعد سقوطه أثناء مباراة ودية جمعت أياكس الهولندي وفيردر بريمن الألماني وبعد 3 سنوات لن تستمر الغيبوبة بعد الآن.

عبد الرحيم نوري شقيق اللاعب قال لـ "De Wereld Draait Door" الهولندي "لم يعد في غيبوبة. إنه مستيقظ. إنه يعطس ويأكل ويتجشأ. لكنه لا يخرج من فراشه. إنه يعتمد بشدة علينا".

وتابع "نتظاهر بأنه ليس مريضا، في الأوقات الجيدة يوجد شكل من أشكال التواصل، على سبيل المثال من خلال حاجبيه أو ابتسامته. إنه لا يستطيع الاستمرار في ذلك لفترة طويلة".

وتواجد أيضا كل من فيرنيكي دي يونج لاعب برشلونة وستيفن بيرجفاين لاعب توتنام وفان دي بيك لاعب أياكس

فرينيكي دي يونج كشف دور نوري في انتقاله لصفوف أياكس الهولندي قائلا: "في تلك الفترة قررت أن أترك فيليم تيلبورج، وقال لي نوري: لا، يجب أن تأتي إلى أياكس ويمكننا جميعا اللعب هناك. ماذا ستفعل في إيندهوفن؟ فقط تعال إلى أياكس. تحدث معي كثيرا".

دي يونج أضاف أنه زار نوري في منزله ليساعده في الاختيار بين باريس سان جيرمان وبرشلونة في الصيف الماضي "أين يجب أن انتقل؟ قامت بتسمية الأندية وقلت: هل يجب أن أذهب إلى برشلونة؟ ثم أشار نوري بحاجبيه بالموافقة، كانت تلك لحظة لطيفة للغاية لي ولعائلته".

ويعتقد فان دي بيك أن نوري كان سيصل إلى أعلى مستوى قائلا "كانت لديه بالفعل صفات الوصول إلى القمة. كنت مقتنعا أن هذا سيحدث يوما ما. لقد قلت ذلك دائما، للأسف لم نعرف ما سيحدث".

وأتم "كيف كنا سنلعب الآن في أياكس معه، بالتأكيد لن يكون خارج التشكيل، سيكون له دور مهم جدا معنا".

ويعد عبد الحق نوري صاحب الـ23 عاما من خريجي أكاديمية أياكس.

وخاض اللاعب المغربي الأصل الهولندي الجنسية 15 مباراة مع الفريق الأول لأياكس سجل بها هدفا وصنع 3 أهداف.

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