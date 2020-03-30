في الجول يكشف - تفاصيل عرض الأهلي المالي لـ أحمد فتحي.. راتب صافي وشارة القيادة

قدم الأهلي عرضا ماليا وصل لـ11 مليون جنيه في الموسم، لمدة عامين، لإقناع أحمد فتحي بالتجديد، حسبما علم FilGoal.com.

أحمد فتحي النادي : الأهلي الأهلي

وكذلك، علم FilGoal.com أن النادي تعهد خلال الجلسة التفاوضية التي جرت اليوم الإثنين بدفع الضرائب عن العقد، بقيمة 3 مليون جنيه، بجانب إعفائه من نسب المشاركة ليحصل على المبلغ المعروض عليه صافيا، بالإضافة للائحة المكافآت المنصوص عليها بالفريق.

عرض الأهلي لم يتوقف هنا، بل تم إبلاغ اللاعب أنه سيكون حاملا لشارة قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل وحتى اعتزاله، خاصة مع رحيل حسام عاشور وشريف إكرامي بنهاية الموسم الجاري.

مصدر بالنادي أوضح لـFilGoal.com: "الأهلي راعى في عرضه قيمة وتاريخ فتحي، وكذلك اعتبارات الحفاظ على تماسك الفريق والسقف المالي المعروف والمتداول بين اللاعبين الكبار".

وأكمل "الأهلي من الأندية القليلة عالميا التي تتعامل مع اللاعبين الكبار بهذا الشكل في ضوء أن اللاعب كلما تقدم في السن تقل قيمته السوقية مثلما يحدث الآن مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، الذين أصبحوا أقل في القيمة السوقية من لاعبين مثل نيمار وكيليان مبابي ومحمد صلاح".

بعد حوالي 5 ساعات من المفاوضات، أعلن الأهلي أن ظهير الفريق المخضرم أحمد فتحي طلب 48 ساعة لحسم موقفه من تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتفاوضيا، تم الاتفاق على مدة التعاقد الجديد وهي موسمين، ولكن النقاش استمر حول العرض المالي الذي قدمه الأهلي لصاحب الـ35 عاما.

وانتهت الجلسة لطلب فتحي بعض الوقت حتى يستطيع اتخاذ قراره، ومن هنا قرر محسن صالح رئيس لجنة التخطيط إمهال اللاعب 48 ساعة فقط.

وأوضح FilGoal.com في وقت سابق أن معظم بنود التعاقد الجديد متفق عليها، إلا المقابل المادي. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن فتحي يفضّل الاعتزال في الأهلي، لكنه في الوقت نفسه ينتظر مرونة أكبر من ناديه في عملية التفاوض من أجل الوصول لأرضية مشتركة.

وينتهي عقد فتحي مع الأهلي في نهاية الموسم الجاري، ولو تم تجديد التعاقد، سيستمر فتحي في القلعة الحمراء حتى عمر السابعة والثلاثين.

وسبق للأهلي الإعلان عن تجديد عقد وليد سليمان لمدة موسمين، فيما لم يتم تمديد تعاقد شريف إكرامي بناء على رغبته، وتم عرض أمر الاعتزال وتولي مسؤولية تحليل فنية في قناة النادي على حسام عاشور.

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