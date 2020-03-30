خبر في الجول – اتفاق مبدئي بين الأهلي وفتحي على التجديد لموسمين

الإثنين، 30 مارس 2020 - 00:33

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - طلائع الجيش - أحمد فتحي

يقترب أحمد فتحي لاعب الأهلي، من تجديد تعاقده مع ناديه، مغلقا الملف الذي ظل مفتوحا طوال الفترة الماضية.

أحمد فتحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وعلم FilGoal.com بوجود اتفاق مبدئي تبلوَر خلال الساعات الأخيرة بين الأهلي وأحمد فتحي على التجديد لمدة موسمين.

ومن المنتظَر أن يُحسَم المقابل المادي الذي سيحصل عليه فتحي خلال الجلسة التي تعقد اليوم الإثنين، ليفضّل قائد منتخب مصر الاستمرار في القلعة الحمراء، رافضا أي عروض أخرى.

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فتحي يفضّل الاعتزال في الأهلي، لكنه في الوقت نفسه ينتظر مرونة أكبر من ناديه في عملية التفاوض من أجل الوصول لأرضية مشتركة، خاصة أن اللاعب تأذى نفسيا من حملات التشكيك التي تعرض لها مؤخرا.

ولذا ينتظر فتحي تعويضا معنويا من لجنة التخطيط خلال الجلسة المرتقبة.

وينتهي عقد فتحي مع الأهلي في نهاية الموسم الجاري، ولو تم تجديد التعاقد، سيستمر فتحي في القلعة الحمراء حتى عمر السابعة والثلاثين.

وسبق للأهلي الإعلان عن تجديد عقد وليد سليمان لمدة موسمين.

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