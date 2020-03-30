خليك في البيت – كوكا ولعبة الـ8 أسئلة.. عن مفاجأة في اختيار أصعب حارس ومثل أعلى مختلف

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

أحمد حسن كوكا النادي : أولمبياكوس

والآن يجاوب على أسئلتنا مهاجم أوليمبياكوس ومنتخب مصر أحمد حسن "كوكا".

أول قميص اشتريته؟

قميص الأهلي لكن لا أتذكر السنة.

أول مرة ذهبت فيها للاستاد؟

كانت مباراة في دوري أبطال إفريقيا وفاز الأهلي 3-0.

لكن لو نتحدث عن أول مرة وأنا لاعب فكنت وأنا في سن الـ17 وذهبت مع الفريق الأول للأهلي لخوض مباراة ودية ضد الكويت الكويتي.

أقوى مدافع واجهته؟

الأقوى كان البرتغالي برونو ألفيش، لكن الأفضل والأذكى كان الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي.

أصعب حارس واجهته؟

يان أوبلاك حارس أتليتكو مدريد حينما كان يلعب في بنفيكا وأنا في سبورتنج براجا، ولا يعلم البعض إننا تزاملنا في ريو آفي.

مثلك الأعلى؟

زلاتان إبراهيموفيتش.

أحرف لاعب في مصر؟

محمد أبو تريكة أحرف لاعب في مصر، ولكن تاريخيا محمد صلاح.

أقوى مهاجم في مصرعبر التاريخ؟

عماد متعب.

أفضل هدف رأيته في تاريخ مصر؟

هو هدف لم يكن جميلا ولكنه كان رائعا بالنظر للأجواء المحيطة وكان ذلك الذي سجله متعب في الجزائر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010.

وقبل أن نتمم حديثنا مع كوكا كشف عن كيف يقضي وقته في الحظر بسبب تفشي فيروس كورونا وقال: "أركض يوميا أمام منزلي وأعود للتدرب فيه للحفاظ على لياقتي البدنية".

وأكمل "يجب أن أحافظ على لياقتي حتى أكون في كامل قواي حينما يعود النشاط الكروي بعد إيجاد حل للأزمة الحالية أو إيجاد علاج".

وأتم كوكا "أتمنى عودة النشاط لأننا نتصدر الدوري بفارق كبير واقتربنا من الفوز به وكذلك من أجل صلاح وليفربول فسيكون سيئا ألا يتوجوا بالدوري بعد كل ما فعلوه خلال الموسم ولكن كما قلت بعد إيجاد حل للأزمة الحالية".

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