أحمد فتحي يطلب مهلة 48 ساعة للرد على تجديد تعاقده مع الأهلي

طلب أحمد فتحي ظهير أيمن فريق الأهلي مهلة 48 ساعة للرد على تجديد تعاقده مع الأهلي وحسم موقفه.

أحمد فتحي النادي : الأهلي الأهلي

وعقدت لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح وعضوية كلا من زكريا ناصف وخالد بيبو وفي حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات اجتماعا صباح اليوم الإثنين مع أحمد فتحي.

وكان الاجتماع من أجل حسم تجديد عقد فتحي الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

وكشفت لجنة التخطيط عن عرضها التجديد على اللاعب بمقابل مادي يليق بخبراته.

وطلب فتحي مهلة 48 ساعة من أجل الرد وحسم الأمر.

صاحب الـ35 عاما شارك هذا الموسم في 17 مباراة بمختلف البطولات، وصنع هدفين.

وسبق للأهلي الإعلان عن تجديد عقد وليد سليمان لمدة موسمين.

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