راموس.. 15 عاما في ريال مدريد من أجل كل شيء

لا يفكر سيرخيو راموس إلا في ريال مدريد فقط، يتقدم ويتمركز داخل منطقة الجزاء لينقذ فريقه، يتدخل بعنف يكلفه أحيانا بطاقات حمراء ويصبح مكروها في كل مكان إلا سنتياجو برنابيو.

سيرخيو راموس النادي : ريال مدريد ريال مدريد

يحتفل راموس اليوم 30 مارس بعيد ميلاده الـ34، قضى منهم 15 عاما داخل جدران النادي الملكي.

15 عاما وصلوا به إلى حمل شارة قيادة الفريق الملكي، ورفع كأس دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.

بداية الحلم المدريدي كانت في 31 أغسطس 2005، عندما وافق فلورنتينو بيريز على دفع 27 مليون يورو لإشبيلية من أجل ضم الناشئ صاحب الـ19 عاما.

50 مباراة فقط كانت كافية لبيريز من أجل الاقتناع براموس وما يستطيع أن يقدمه لمستقبل ريال مدريد، ليزامل الجلاكتيكوس زين الدين زيدان، لويس فيجو، رونالدو وديفيد بيكام.

وظهر راموس لأول مرة بقميص ريال مدريد في 10 سبتمبر ليشارك كقلب دفاع، لكنه انتقل إلى مركز الظهير الأيمن حتى جاءت فترة جوزيه مورينيو الذي أعاده إلى القلب.

والباقي تاريخ..

رأسياته في القلب

راموس ليس مدافعا فقط، فرأسياته حيرت شركاء مركزه في الفرق الأخرى.

في الدقيقة الرابعة +90 وبعد فشل كل المحاولات الهجومية لريال مدريد أمام دفاعات أتليتكو مدريد الحصينة، يرتقي راموس لمقابلة ركنية لوكا مودريتش وتحدث المعجزة.

يتعادل راموس لريال مدريد ويمهد فوز الميرنجي 4-1 والتتويج بالعاشرة التي طال انتظارها منذ 2002.

ليعوض فريقه عن ركلة الترجيح التي أهدرها ضد بايرن ميونيخ في 2012، وأرسلها إلى سكان كوكب المريخ.

بعد موسمين، يسجل راموس من جديد في نهائي دوري الأبطال ثم يظهر قدراته الدفاعية ويقرر عرقلة يانيك كاراسكو الذي كان في طريقه للانفراد بمرمى ريال مدريد.

تنتهي المباراة بالتعادل وتذهب لركلات الترجيح، ويفوز ريال مدريد بالكأس الأولى ضمن ثلاثية تاريخية على التوالي.

"راموس لا يفاجئني لأن هذا ما يمتلكه، شخصية رائعة وموجود دائما، يهتف دائما للاعبين ولا يخفض حذره أبدا. لم يستسلم أبدا". زين الدين زيدان.

القائد التاريخي

بعيدا عن أرقامه الدفاعية والهجومية، راموس هو قائد ريال مدريد وحمل كأس دوري الأبطال 3 مرات متتالية.

ولا شك في قدراته القيادية على أرض الملعب وخارجه، ولمعرفة مدى افتقاد الفريق له عندما لا يلعب ليس عليك سوى إلقاء نظرة على الانهيار ضد أياكس في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

راموس ثاني أكثر لاعب يشارك في دقائق مع ريال مدريد هذا الموسم خلف كاسيميرو، ليكون شراكة مع رفائيل فاران في قلب الدفاع.

ولم يشكل التعاقد مع إيدير ميليتاو أي خطورة على راموس، الذي يعد أيضا ثاني هدافي ريال مدريد في موسم سيء هجوميا للفريق.

"هناك مدافعون يتمتعون بقدرات فنية استثنائية وآخرون لديهم صفات دفاعية فريدة، مثل فابيو كانافارو الذي تألق بمراقبة المهاجمين وفرانكو باريزي القادرة على قيادة الخط الخلفي بشخصيته القوية، ثم سيرخيو راموس هو الأكثر تكاملا ولديه النصيب من كل شيء: القدرة الفنية والقوة والشخصية والقيادة". كارلو أنشيلوتي المدير الفني السابق لريال مدريد.

أرقام تاريخية

فاز راموس خلال 15 موسما مع ريال مدريد بـ21 بطولة.

وهو خامس أكثر لاعب شارك بقميص ريال مدريد في 640 مباراة وسجل 91 هدفا للملكي.

وسجل راموس في 16 موسما متتاليا في الليجا، وهو رقم قياسي لأي مدافع.

لكن راموس يمتلك أرقاما قياسية أخرى، فراموس تعرض للطرد 26 مرة مع ريال مدريد في كل البطولات.

وهو أكثر لاعب حصل على بطاقات حمراء في تاريخ الليجا، حيث طُرد 20 مرة.

في ريال مدريد للأبد

ينتهي تعاقد راموس مع ريال مدريد في العام المقبل، ولكنه يرغب في البقاء في سنتياجو برنابيو.

ولكن هل تتغير سياسة ريال مدريد في تجديد تعاقد من يتخطون 32 عاما موسما بموسم؟ من أجل راموس كل شيء ممكن.

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