هل يستكمل الدوري الإنجليزي على طريقة كأس العالم

الإثنين، 30 مارس 2020 - 14:10

كتب : محرر في الجول

ليفربول - محمد صلاح - وست هام

لاتزال فرص استكمال الموسم في الدوري الإنجليزي موجودة، ولكن بطريقة خاصة وفريدة من نوعها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" أن رابطة الدوري الإنجليزي يمكن أن تتخذ إجراءات صارمة لضمان وجود نهاية، حيث يزداد القلق بشأن تأثير إلغاء الموسم.

ولذلك توجد فكرة مقترحة بشأن إقامة الـ92 مباراة المتبقية في الدوري الإنجليزي خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، في مدينة واحدة.

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حيث سيطلب من جميع الفريق الإقامة في فنادق مثل معسكرات المنتخبات خلال نهائيات كأس العالم، بالإضافة إلى المسؤولون وأطقم النقل التليفزيوني للحد من انتشار الفيروس.

وسيتم إذاعة جميع المباريات تليفزيونيا، حيث ستقام بدون حضور جماهيري.

وتشمل الخطة إقامة مباريات يوميا، بشكل يشبه أدوار كأس العالم.

وهنا يبقى السؤال، أين يذهب اللاعبون الذين يتعرضون لإصابات خلال المباريات.

كشف الصحيفة "سيتعين على المسؤولين استئجار مستشفى خاص".

ويريد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تقديم بعض التنازلات من أجل إنهاء الموسم الحالي في أغسطس لتخفيف الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة انتشار فيروس كورونا.

وتسبب فيروس كورونا في تعليق النشاط الرياضي بأغلب دول العالم بعد أسبوع من شهر مارس الجاري.

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