خليك في البيت - آية الشامي ولعبة الأسئلة.. إصابة قبل تصفيات الأولمبياد ومباراة لا تنسى في تونس

الإثنين، 30 مارس 2020 - 16:33

كتب : محمد سمير

آية الشامي - لعبة الأسئلة

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

هذه المرة مع واحد من نجوم كرة الطائرة، آية الشامي سيدات الأهلي ومنتخب مصر للكرة الطائرة.

وكانت تلك إجابتها على الأسئلة:

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- أصعب لاعبة واجهتيها؟

لاعبة في منتخب الصين وأخرى بالكاميرون.

- لاعبة بتطمني لوجودها في فريقك؟

نهلة سامح وفريدة العسقلاني.

- إذا كنت بطلة في لعبة أخرى ماذا ستكون؟

في الحقيقة أحب رياضة التنس.

- موقف لا تنسيه في مسيرتك؟

موقف إصابتي في التصفيات المؤهلة للأولمبياد وعدم مشاركتي فيها.

- مباراة لا تنسيها والسبب؟

مباراتان، الأولى نهائي إفريقيا في تونس أمام فريق تونسي وكنا متأخرين 10-13 في الشوط الفاصل لكن حصدنا اللقب في النهاية بالفوز 15-13.

والمباراة الثانية بنهائي التصفيات المؤهلة لأولمبياد ريو 2016، تعرضت لإصابة وخرجت في أخر مباراة وخسرنا.

- بتشجعي كرة قدم؟ لو مشجعة من هو فريقك المفضل؟

في الوقت الحالي نعم أشجع ليفربول.

- أفضل 5 رياضيين عالميين تاريخيا بالنسبة لك؟

ليونيل ميسي - كريستيانو رونالدو (كرة قدم) - كوبي براينت (كرة سلة) - سيرينا ويليامز - رافائيل نادال (تنس)

- أفضل 5 رياضيين مصريين تاريخيا بالنسبة لك؟

محمد صلاح - أحمد فتحي - وليد سليمان (كرة قدم) - أحمد صلاح - حمدي الصافي (كرة طائرة)..

- العمل الفني المفضل لكي؟

تيمور وشفيقة والممر.

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خليك في البيت لعبة الأسئلة أية الشامي الأهلي كرة طائرة
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