مورينيو يختار أفضل ١١ لاعبا دربهم في مسيرته

اختار جوزيه مورينيو تشكيل أفضل ١١ لاعب على الإطلاق، قام بتدريبهم خلال مسيرته، وذلك في حوار مع صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" البريطانية.

ولم يختر مورينيو من إنتر ميلان سوى خافيير زانيتي أسطورة النادي، في حين أنه اختار من تشيلسي ٨ لاعبين، مع اعتبار أن ريكاردو كارفاليو لعب لتشيلسي وريال مدريد وصاحبه في معظم محطاته التدريبية.

وتواجد كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد سابقا ويوفنتوس حاليا ضمن تشكيل مورينيو، بجانب إدين هازارد.

وجاء تشكيل مورينيو كالتالي:

حراس المرمى: بيتر تشك (تشيلسي)

الدفاع: خافيير زانيتي (إنتر ميلان) – جون تيري (تشيلسي) – ريكاردو كارفاليو (تشيلسي – ريال مدريد – بورتو) – ويليام جالاس (تشيلسي)

خط الوسط: كلود ماكاليلي (تشيلسي) – فرانك لامبارد (تشيلسي) – ميسوت أوزيل (ريال مدريد)

الهجوم: إدين هازارد (تشيلسي) – ديديه دروجبا (تشيلسي) – كريستيانو رونالدو (ريال مدريد)

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