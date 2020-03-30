أستون فيلا يوقع غرامة على جريليش بسبب مغادرة منزله

وقع نادي أستون فيلا الإنجليزي عقوبة مالية على جاك جريليش قائد الفريق بسبب مخالفة تعليمات الحكومة الإنجليزية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا.

جاك جريليش النادي : أستون فيلا أستون فيلا

وأصدر أستون فيلا بيانا عبر موقعه الرسمي قال فيه: "نشعر بخيبة أمل كبيرة لأن أحد لاعبينا تجاهل تعليمات الحكومة بشأن البقاء في المنزل خلال أزمة انتشار كورونا".

وأضاف البيان "قرار قائد الفريق جاك جريليش بمغادرة منزله كان خاطئا وغير ضروري على الإطلاق وانتهك الإرشدادات التي أكدت عليها الحكومة والتي يجب على الجميع الالتزام بها".

وأتم البيان "وفي ذلك الإطار سيتم معاقبة اللاعب وتغريمه ماليا على أن يتم التبرع بهذه العقوبة للمستشفيات والجمعيات الخيرية في مدينة برمنجهام".

وكانت رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين قررت تعليق مباريات الدوري الإنجليزي بسبب انتشار فيروس كورونا حتى نهاية أبريل.

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