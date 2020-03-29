والد عبد الحق نوري: حالته تحسنت ولكن بشكل طفيف.. لا يتكلم حتى الآن

كشف محمد النوري، والد لاعب أياكس الهولندي عبد الحق نوري، تفاصيل حالة الأخير الصحية وذلك بعد تحسنها عن السابق.

عبدالحق نوري النادي : أياكس أياكس

شقيق عبد الحق نوري كشف في وقت سابق، ولأول مرة، تحسن حالة اللاعب بعد استفاقته من الغيبوبة التي استمرت لأكثر من 3 سنوات. (طالع التفاصيل)

لكن والد عبد الحق نوري أشار إلى أن التحسن يعد "طفيفا".

وقال محمد النوري: "هناك تحسن طفيف على الحالة الصحية لعبد الحق، على عكس الفترة السابقة".

وأضاف في تصريحاته مع صحيفة (هسبورت) المغربية "الآن هناك تجاوب بسيط منه مع محيطه بين الحين والآخر، سواء بابتسامه أو شيء من هذا القبيل".

وتابع "التحسن الطفيف يتمثل في أنه الآن يسمع الكلام الذي يدور حوله، وأحيانا يتجاوب قليلا".

وأردف "لكنه لا يتكلم حتى الآن. هناك من تحدث عن أن حالته تحسنت بشكل كبير وأصبح قادرا على الكلام والأكل والشرب وهذا ليس صحيحا".

وأشار "من قبل كان لا يقدر على الجلوس على المقعد (الكرسي)، والآن يجلس مرتين في اليوم بمساعدة أفراد أسرته".

وأتم تصريحاته "ندعو الله أن يشفيه وجميع مرضى المسلمين، كما نتمنى أن يتجاوز العالم الظروف الصعبة التي يمر بها بسبب فيروس كورونا".

المغربي الشاب دخل في غيبوبة بعد سقوطه أثناء مباراة ودية جمعت أياكس الهولندي وفيردر بريمن الألماني.

ويعد عبد الحق نوري صاحب الـ23 عاما من خريجي أكاديمية أياكس.

وخاض اللاعب المغربي الأصل الهولندي الجنسية 15 مباراة مع الفريق الأول لأياكس سجل بها هدفا وصنع 3 أهداف.

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