في الجول يكشف – الموقف الكامل لـ رمضان صبحي.. اختيار اللاعب وتفكير الأهلي وقرار فيفا

استقر رمضان صبحي جناح هدرسفيلد الإنجليزي المعار للأهلي على خوض محاولة أخرى في الاحتراف الأوروبي بعد انتهاء فترة إعارته للأحمر بنهاية الموسم الجاري.

رمضان صبحي النادي : الأهلي الأهلي

ولكن، حسبما علم FilGoal.com، فإن الأمر ليس بهذا السهولة.

من ناحية العروض، علم FilGoal.com أن صبحي يملك عروضا من عدة دول أوروبية، خاصة من إيطاليا وفرنسا وإنجلترا، لذا لن يجد عائقا من تلك الناحية.

ولكن العائق الذي قد يواجه رمضان، هو عدم وضوح الرؤية بالنسبة للنشاط الكروي العالمي سواء في مصر أو في أوروبا، وكذلك عدم اتخاذ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حتى الآن قرارا حاسما بشأن الإعارات التي ستنتهي في يونيو المقبل، في ظل توقف المسابقات خوفا من تفشي فيروس كورونا.

فيفا يناقش في الوقت الحالي موقف الإعارات التي ستنتهي بنهاية الموسم الكروي، وإن كانت ستستمر حتى تاريخها المعلن مسبقا قبل توقف المسابقات وهو مطلع شهر يونيو، أو تستمر حتى تاريخ إنهاء الموسم الكروي بشكل فعلي.

ولا يمانع رمضان، حسبما علم FilGoal.com، في إنهاء الموسم مع الأهلي أي كان تاريخ انتهائه سواء جاء هذا الأمر من فيفا، أو باتفاق بين الأهلي وهدرسفيلد الإنجليزي.

ولكن، ماذا عن موقف الأهلي؟

FilGoal.com تواصل مع مصدر مسؤول داخل النادي، حيث قال: "حتى الآن، لم نتخذ قرارا بشأن التفاوض لضم رمضان صبحي بشكل دائم أو مد الإعارة".

وأوضح "الأمر محل دراسة، وسنتخذ قرارنا في الوقت المناسب".

صبحي انضم للأهلي معارا في يناير قبل الماضي لمدة موسم ونصف، وفي الموسم الجاري سجل 5 أهداف في 9 مباريات قبل أن تضربه إصابة طويلة أبعدته عن المباريات.

وقبل أن يتعرض للإصابة، قاد صبحي منتخب مصر الأولمبي للتأهل إلى أولمبياد طوكيو التي تم تأجيلها للعام المقبل، بالفوز بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

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