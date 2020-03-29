خليك في البيت - إيهاب أمين ولعبة الأسئلة.. لاعب يطمئن لوجوده بالفريق وماذا لو لم يكن لاعبا للسلة

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

هذه المرة مع إيهاب أمين نجم كرة السلة للنادي الأهلي ومنتخب مصر.

وتلك كانت إجاباته على الأسئلة:

- أصعب لاعب واجهته؟

الأسترالي بين سيمونز.

- لاعب تطمئن حين يتواجد في فريقك؟

رامي جنيدي

-لو لم تكن لاعبا لكرة اليد ففي أي لعبة كان يمكن أن تكون بطلا؟

تنس أو كرة قدم.

- موقف لا تنساه في مسيرتك؟

الفوز في دوري الجامعات الأمريكي مع جامعتي أوريجون ببطولة Pacific-12 Conference.

- مباراة لا تنساها؟

مواجهة الكاميرون في بطولة إفريقيا بتونس 2015.

-هل تشجع كرة قدم؟ وما هي فرقك المفضلة؟

الأهلي وأرسنال.

- أفضل 5 رياضيين عالميين تاريخيا بالنسبة لك؟

محمد علي (ملاكمة) - تايجر وودز (جولف) - روجر فيدرير (تنس) - مايكل فيليبس (سباحة) - مايكل جوردان (سلة)

-وفي تاريخ مصر؟

محمود الخطيب، محمد صلاح (كرة قدم) - رانيا علواني (سباحة) - مدحت وردة (سلة).

-العمل الفني المفضل لك؟

مسلسل جيم أوف ثرونز

-فنان لا تفوت أي عمل فني له؟

عمرو دياب

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