بين مطلب الـ6 أندية والرفض الشديد.. كيف ينتهي دوري الدرجة الثانية؟

تجمع الدرجة الثانية المصرية 36 ناديا مقسمين على 3 مجموعات، في نسخة هامة من المسابقة حيث كان من المفترض أن تتحول لمجموعة واحدة في الموسم المقبل بهبوط 5 أندية من كل مجموعة، مع صعود أول كل مجموعة للدوري الممتاز.

القسم الثاني من الهرم الكروي المصري توقف شأنه كشأن كل المسابقات تقريبا، ولكن يظل القرار الذي سيتخذ بشأنه مؤثرا بشكل كبير على شكل الكرة المصرية عند استكمال المسابقات أو استئنافها أو بدء مسابقة جديدة.

من يصعد، من يهبط؟

الجدل بدأ عندما قامت 6 أندية من الـ3 مجموعات بإرسال خطاب لاتحاد الكرة تطلب فيه صعود أول وثاني كل مجموعة للدوري الممتاز.

معتز البطاوي، المشرف العام على الكرة في سيراميكا كليوباترا (متصدر – مجموعة القاهرة) كشف لـFilGoal.com: "أرسلنا خطابا رسميا لاتحاد الكرة بصعود أول وثاني كل مجموعة، وإلغاء الهبوط، وعمل الدوري الممتاز في الموسم المقبل من مجموعتين كل منها تضم 12 فريقا. نحن في موسم استثنائي".

أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي (وصيف مجموعة الصعيد) اتفق مع البطاوي: "يجب على اللجنة الخماسية اتخاذ قرارات استثنائي لتعويض الإنفاق الكبير للأندية المتصدرة".

محمد الواضح المشرف العام على الكرة في نادي بني سويف (متصدر الصعيد) شدد أن قرار إلغاء المسابقة دون هبوط أو صعود ظلم للأندية، وأن ناديه مستعد لاستكمال المسابقة ولو في شهر يونيو، ولكن في حال الإلغاء فأنه يؤيد ما اقترحته أندية كليوباترا والبنك الأهلي وكذلك الداخلية (وصيف القاهرة)، ودمنهور (متصدر بحري)

مطالب الأندية الستة واجهت اعتراضا شديدا من بعض الأندية الأخرى، حيث قال ياسر الكناني المدير الفني للألمونيوم (ثالث الصعيد، بفارق 3 نقاط عن المركز الثاني): "هذا اقتراح مرفوض، وظلم للأندية التي تحتل المركز الثالث أو الرابع. هناك مواجهات مباشرة في الـ5 جولات المتبقية وقد يتغير الترتيب. وجهة نظري استكمال الجولات المتبقية أو إلغاء المسابقة كما لم تكن، المساواة في الظلم عدل".

كمال الزين المدير الفني لشبان قنا (رابع الصعيد) اقترح عمل دورة بين الـ4 أندية المتصدرة لكل مجموعة وصعود بطل تلك الدورة المجمعة إلى الدوري الممتاز في الموسم المقبل، بينما وصف اقتراح المتصدرين بأنه "تهريج".

محمد صلاح المشرف العام على الكرة في المنصورة (رابع بحري) قال: "متبقي 5 جولات يمكن لعبهم في أسبوعين عند استئناف النشاط. اقتراح صعود الأول والثاني مرفوض لأنه لا يخدم الصالح العام بل أندية معينة".

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