حوار ممتع – تشافي يكشف كيف يخطط لتدريب برشلونة.. الاستعانة ببويول وضم نيمار

تحدث تشافي هرنانديز أيقونة برشلونة عن خططه للعودة إلى النادي الكتالوني كمدرب، بعدما كان مرشحا لقيادة الفريق في يناير الماضي.

ورفض تشافي ترك السد القطري في يناير الماضي وقبول عرض تدريب برشلونة خلفا لإرنستو فالفيردي، لتتجه إدارة جوسيب بارتوميو لتعيين كيكي سيتيين.

وقال تشافي لصحيفة "لا فانجارديا": "أقولها بوضوح، أريد العودة لبرشلونة وأنا متحمس جدا لهذا الأمر".

وتابع "اعتقد أنني أستطيع تقديم بعض الأشياء للاعبين، لكنني أوضحت لهم في برشلونة أنني رأيت نفسي في مشروع يبدأ من الصفر حيث أكون صانع القرار".

وأوضح "ليس لدي مشكلة، لا أختبئ وأود العمل مع الأشخاص الذين أثق بهم والذين لديهم ولاء وصالحون جدا، لا يمكن أن يكون هناك أي شخص فاسد حول غرفة اللاعبين".

وأشار إلى رغبته في الاستعانة ببعض زملائه القدامى مثل كارليس بويول، وقال: "لا أريد أن اتخذ القرار وحدي، هنا في السد، نتخذ قرارات مع الجميع رغم أن لدي الكلمة الأخيرة في هذا الأمر".

وعن اللاعبين، قال تشافي: "أرى أن القائمة الحالية لبرشلونة تضم لاعبين غير عاديين، بداية من تير شتيجن الذي أراه الأفضل في العالم وجوردي ألبا أفضل ظهير أيسر في العالم في العالم ومعه جيرارد بيكيه أفضل مدافع في العالم".

ثم أضاف "سيرخيو بوسكيتس أفضل لاعب وسط في العالم وليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم".

وشرح "وإذا أضفت فرينكي دي يونج وآرثور ميلو، فهما لاعبان يستطيعان النجاح في برشلونة لـ10 سنوات مقبلة، الفريق جيد جدا".

وعن الصفقات، قال: "سأتعاقد مع لاعبين على الجناح مثل نيمار، لا أعرف إذا كان سيكون لائقا لبرشلونة على المستوى غير الرياضي، ولكن على مستوى اللعب ليس لدي أي شك في أنه سيكون صفقة رائعة".

وأوضح "برشلونة لديه أسلوبه المميز في وسط الملعب، ولكن الفريق لا يمتلك أجنحة مثل بايرن ميونيخ".

وانتقل تشافي للحديث عن الانتقادات الموجهة له على العمل في قطر.

وعن ذلك، قال: "هناك تحيزات بشأن الثقافة العربية، أنا لا أدافع عن الديكتاتورية. لا أبدا ولقد تعرضت لانتقادات كثيرة حول موضوع حقوق الإنسان، لكنهم ينتقدون أنفسهم".

وأكمل "يدركون بشكل متزايد أن هناك بعض الأشياء يجب التوقف عنها، لكنها تحتاج إلى وقت".

وأتم "هناك قضايا لا يمكن الدفاع عنها مثل حرية الصحافة أو احترام المثلية الجنسية، ولكن لديهم العديد من الأشياء الإيجابية للغاية".

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