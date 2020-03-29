المحمدي: أتطلع لأكون أول مصري ينهي مسيرته في إنجلترا.. هؤلاء أفضل من جاورتهم بالمنتخب

يتطلع أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا ومنتخب مصر لإنهاء مسيرته في الدوري الإنجليزي ليكون أول لاعب مصري ينهي مسيرته في إنجلترا.

أحمد المحمدي النادي : أستون فيلا أستون فيلا

وتحدث المحمدي في حوار مطول مع موقع ناديه أستون فيلا عن فترته في إنجلترا وزيادة المصريين في الدوري الإنجليزي وأفضل من جاورهم في منتخب مصر.

وكان نص الحوار كالآتي:

- نبارك لك إتمام عشر سنوات في كرة القدم الإنجليزية، كيف تفكر في فترتك بهذه البلد حتى الآن؟

أتذكر أول يوم لي في إنجلترا عندما انضممت إلى سندرلاند، أول ناد إنجليزي لعبت له، كانت بداية صعبة لأنني جئت لبلد مختلف وثقافة ومناخ مختلفين وبدون عائلتي أو أصدقائي، لكن اعتدت على ذلك بشكل جيد واستمتعت به.

كانت هناك أيضا بعض الصعوبات في اللغة، ولكن مع مرور الوقت تعلمت ذلك وأنا فخور بما فعلت، وآمل الاستمرار لسنوات قادمة حيث أعتقد أنني أول لاعب مصري أمضى عشر سنوات هنا في إنجلترا.

- أخبرنا كيف كان الموسم الماضي بالنسبة لك، وعن رحلة التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز؟

بطولة الدرجة الأولى "التشامبيونشيب" صعبة وقضى النادي عامين هناك ووصلنا إلى المباراة النهائية في 2018 لكن لم ننجح في التأهل، لكن وصلنا إلى ويمبلي مرة أخرى في 2019.

كنا عازمين على الفوز والتأهل وحققنا ذلك بالفعل وكانت أحد أفضل الأيام في مسيرتي بالطبع، أحب اللعب بالدوري الإنجليزي.

- ما الذي يجعل أستون فيلا مميزا؟

هو أحد أعرق الأندية هنا في إنجلترا والعالم، الجماهير والجو العام في ملعب فيلا بارك رائع، ويسعدني أن أكون هنا وقد قضيت أفضل أوقاتي في إنجلترا هنا.

- بعيدا عن كرة القدم، كيف تصف حياتك في إنجلترا؟

أنا مستقر هنا لدي زوجتي وطفلاي مالك ونجمة، أرغب في تكوين أسرة منذ قدومي إلى هنا للاستقرار في أقرب وقت ممكن.

- هل تريد إنهاء مسيرتك في مصر؟

كنت هنا في إنجلترا لفترة طويلة وأتطلع لإنهاء مسيرتي هنا أيضا، لأكون أول لاعب مصري ينهي مسيرته بإنجلترا.

- ما هو شعورك عندما ترى المزيد من اللاعبين المصريين إلى الدوري الإنجليزي؟

أمر جيد لكرة القدم المصرية، لدينا محمد صلاح ومحمود تريزيجيه في الدوري وأحمد حجازي بالتشامبيونشيب، اللعب بذلك الدوري الكبير سيفيد اللاعبين والمنتخب المصري أيضا، وأتمنى رؤية العديد من اللاعبين المصريين هنا في المستقبل.

- ما هي نصيحتك للاعبين العرب الشباب؟

يجب أن تكون ملتزما وتعمل بجد، الالتزام هو مفتاح تحقيق أهدافك ولقد رأينا ذلك في صلاح وتريزيجيه.

- من هو أكثر شخص مؤثر في مسيرتك؟

والدي لأنه ينصحني ويدعمني دائما في الأوقات الصعبة.

- من هو أفضل مدير فني تدربت تحت قيادته قبل دين سميث؟

ستيف بروس، هو الشخص الذي أحضرني إلى هنا عبر سندرلاند، ثم وقع معي في هال سيتي وأستون فيلا، احترمه كثيرا وساعدني كثيرا.

- من هو أفضل لاعب لعبت معه على المستوى الدولي؟

لعبت مع العديد من اللاعبين الرائعين مثل محمد بركات ومحمد أبو تريكة وأحمد حسام ميدو والآن محمد صلاح وتريزيجيه، لا يمكنني تحدي لاعب واحد فهم جميعا لاعبون رائعون وأنا فخور باللعب معهم.

- من هو أفضل لاعب لعبت معه في إنجلترا؟

لعبت مع الكثير من اللاعبين الرائعين مثل جون تيري وجاك جريليش، لكن بالنسبة لي جريليش هو الأفضل لأنه بارع ويمكنه إحداث فرق في أي وقت.

- من هو أفضل من لعبت ضده في إنجلترا؟

إيدن هازارد كان من أصعب من واجهتهم، آشلي كول أيضا عندما كان في أفضل فتراته في تشيلسي.

- أخيرا ما هي أفضل لحظة في سنواتك العشرة بإنجلترا؟

التأهل للدوري الممتاز مع أستون فيلا، عندما ترى الفرح في أعين المشجعين تدرك كم تمنوا ذلك، إنها أفضل لحظاتي هنا بالتأكيد.

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