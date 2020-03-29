الحضري يكشف كواليس دقائق الرعب بين تعادل الكونغو وهدف صلاح التاريخي

كشف عصام الحضري حارس منتخب مصر التاريخي كواليس دقائق الربع بعد هدف تعادل الكونغو أمام مصر في تصفيات كأس العالم 2018.

عصام الحضري النادي : معتزل مصر

وقال الحضري في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "هدف الكونغو في مرماي هو أسوأ لحظة في تاريخي، وهدف صلاح بعدها هي لحظتي الأسعد في مسيرتي".

وأوضح "بعد هدف الكونغو اسودت الدنيا في عينياي، لكنني أقسم بالله لم أشك لحظة في تحقيق الفوز بسبب الجمهور ودعاءهم في الملعب".

صاحب الـ47 أتبع "مباراة الكونغو والتأهل لكأس العالم كان تتويج لمسيرتي التي استمرت 25 عاما. فعلت كل شيء في كرة القدم. فزت بـ38 بطولة، وحصدت جائزة أفضل حارس في مصر وفي إفريقيا ولم يتبق سوى اللعب في كأس العالم".

وواصل "قالوا عني مجنون لأنني قلت بأنني سأشارك في كأس العالم وعمري 45 عاما. وفعلتها".

الحضري أتم "في التدريب الأخير باليوم السابق للمباراة سدد صلاح ثلاث ركلات جزاء بنفس الطريقة وتصديت لهم جميعا. قلت له لا يهم، الأهم أن تسجلها غدا، وبالفعل فعلها وتأهلنا لكأس العالم".

عصام الحضري حرس عرين منتخب مصر طيلة 22 عاما بداية من 1996 وحتى 2018.

الحضري توج بأمم إفريقيا أربع مرات أعوام 1998، و2006، و2008، و2010. وشارك في نهائيات كأس العالم 2018 كأكبر لاعب يشارك في المونديال تاريخيا.

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