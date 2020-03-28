في الجول يكشف – سر غضب مؤمن زكريا.. وموقف الأهلي من حالته وتكاليف علاجه

السبت، 28 مارس 2020 - 19:08

كتب : أحمد الخولي

مؤمن زكريا - الأهلي - النجم الساحلي

يشعر مؤمن زكريا جناح الأهلي بحالة من الغضب بسبب ما يعتقده تقصيرا وتجاهلا تجاهه من قبل إدارة النادي في ظل حالته المرضية ومرحلة علاجه .

مؤمن زكريا

النادي : الأهلي

الأهلي

ويرى مؤمن زكريا أن مجلس إدارة الأهلي لم يقدم له الدعم الكافي من وجهة نظره بداية من الاستغناء عنه وخروجه من قائمة الفريق، وحتى تحمل تكاليف علاجه.

ويتهم جناح الأهلي إدارة النادي بالتضارب في المواقف بين إظهار المساندة إعلاميا فقط دون وجودها على أرض الواقع معنويا أو ماديا وانتهاء بعدم المشاركة في الإشراف على رحلته العلاجية .

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وكشف مصدر مقرب من مؤمن زكريا لـFilGoal.com أن اللاعب لم يستلم أي مستحقات أو دعم مالي من الأهلي في العلاج وحتى الـ٦٠٠ ألف جنيه التي اعتمدها مجلس إدارة النادي بموافقة من وزارة الرياضة .

وأشار إلى أن مؤمن زكريا يعتمد في المرحلة الحالية على دعم مادي كامل من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي للنادي في العلاج.

موقف الأهلي

توجه FilGoal.com إلى مصدر من داخل إدارة الأهلي لسؤاله عن موقف النادي من حالة مؤمن زكريا.

وكشف عن أن الأموال التي اعتمدها مجلس إدارة الأهلي في علاج مؤمن زكريا كمرحلة أولي وهي ٦٠٠ الف جنيه موجودة بالفعل على شكل "شيك" منذ 7 أيام على الأقل وهي مستحقة الصرف، وبحاجة لمن يستلمها.

كما أشار إلى وجود نية داخل القلعة الحمراء لاعتماد مبلغ آخر بنفس القدر ٦٠٠ ألف جنيه كدفعة ثانية خلال الـ٣ أشهر المقبلة، وهي مبالغ تصرف بموجب إجراءات قانوينة وإدارية معينة تستلزم وقتا وموافقات من وزارة الرباضة حتى لا تسجل كمخالفات مالية على النادي.

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