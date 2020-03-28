سر اللقب – "الجواخي" فيا

كثير من ألقاب لاعبي كرة القدم تلتصق بهم وتصير رائجة، وتبدأ الجماهير في ترديدها دون معرفة أصلها أو معناها.

دافيد فيا النادي :

FilGoal.com يقدم سلسلة سر اللقب، ليزيح التراب عن ألقاب اللاعبين التي بعضها لن يكون اعتياديًا أبدا.

الجواخي El Guaje

لعل التساؤل قد تأخر كثيرا خصوصا بعد أن اعتزل الهداف التاريخي لمنتخب إسبانيا، ولكن لا مفر من طرحه: ماذا يعني لفظ "الجواخي"؟

دافيد فيا، الرجل الذي قاد إسبانيا للقبها الوحيد في منافسات كأس العالم، هو بطل حلقة اليوم من "سر اللقب".

في بلدة تويّا، بمدينة لانجريو، التي تنتمي لإقليم أستورياس شمالي إسبانيا، وُلد فيا.

ورغم العواقب العديدة التي اصطدم بها في صغره، ككسر عضمة فخذه الأيمن في عُمر الرابعة؛ تمكّن فيا من شق طريقه إلى ناشئي سبورتنج خيخون، أهم فريق في مقاطعة أستورياس.

عمره كان 17 عاما فقط عندما شق طريقه نحو الفريق (ب) في سبورتنج، ليكون أصغر بعامين على الأقل من بقية زملائه.

وقتها تزامل فيا مع لاعب يُدعى تشوس برافو الذي سيقضي مسيرته لاحقا متنقلا بين أندية صغيرة مثل ميريدا، وكولتورال ليونيسا، وكاودال.

مسيرة لا تشفع له لكي تُكتَب عنه التقارير وتُجرى معه اللقاءات الصحفية، لكن مُزحة صغيرة عابرة في شبابه، خلّدت اسمه للأبد.

برافو كان المسؤول عن تلقيب فيا بـ "الجواخي"، ولم يكن ليتصوّر بالطبع أن هذه اللفظة البسيطة الدارجة ستكتسب أهمية فائقة بسبب حاملها.

ماذا تعني كلمة "الجواخي"؟

هو لفظ يعني "الطفل" أو "الصبي" أو "الفتى" في اللغة الأستورية التي لا تعد واحدة من ضمان اللغات الرسمية الأربع لـ إسبانيا، لكنها لغة رائجة في إقليم أستورياس الشمالي.

وكما ذكرنا، فالمنطقة كانت غنية بالمناجم واعتمدت في اقتصادها على التعدين، لذا كان اللفظ "güaje" يُطلَق أيضا على الصبية الصغار الذين يساعدون عمال المناجم.

وبالتالي لم يكن لفظا يُقصَد به استصغار قيمة فيا، وإنما استصغار عمره وحجمه بالمقارنة مع زملائه بالضرورة.

والواقع أن فيا يحمل لقبا بنفس معنى اللقب الذي أُطلق على شريكه التاريخي في خط هجوم إسبانيا: فيرناندو توريس "El Niño" "النينيو" أو "الطفل"، لكن في اللغة الإسبانية القشتالية.

والطريف للغاية أن هذين "الطفلين" حققا لـ إسبانيا ما عجز عن تحقيقه أي رجل بالغ آخر طوال تاريخها الهجومي.

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