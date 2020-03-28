الأهلي يوافق على عودة معلول لـ تونس

كشف النادي الأهلي عن موافقته على عودة علي معلول الظهير الأيسر التونسي لبلاده في ظل توقف النشاط الرياضي.

وحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن النادي وافق على طلب معلول، بالعودة إلى تونس لرؤية أسرته والاطمئنان عليها في ظل الظروف الراهنة.

واستأذن معلول من الأهلي للعودة إلى تونس، مع العودة إلى مصر في الوقت الذي يحدده النادي لاحقا لاستئناف التدريبات.

وسيغادر معلول، تونس، ظهر غد الأحد على متن طائرة تونسية بعد إتمام كافة الإجراءات الخاصة بذلك.

النشاط الرياضي متوقف في مصر حتى نهاية مارس الجاري بأمر من مجلس الوزراء المصري، فيما أعلن اتحاد الكرة في وقت سابق بأن عودة بطولة الدوري ستكون بأمر من الحكومة المصري في ضوء مدى انتشار فيروس كورونا في البلاد.

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