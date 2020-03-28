الأهلي يوافق على عودة معلول لـ تونس

السبت، 28 مارس 2020 - 21:23

كتب : حسام نور الدين

علي معلول - الأهلي

كشف النادي الأهلي عن موافقته على عودة علي معلول الظهير الأيسر التونسي لبلاده في ظل توقف النشاط الرياضي.

وحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن النادي وافق على طلب معلول، بالعودة إلى تونس لرؤية أسرته والاطمئنان عليها في ظل الظروف الراهنة.

واستأذن معلول من الأهلي للعودة إلى تونس، مع العودة إلى مصر في الوقت الذي يحدده النادي لاحقا لاستئناف التدريبات.

أخبار متعلقة
خبر في الجول – معلول جاهز للمشاركة في تدريبات الأهلي فور عودتها أيمن أشرف: منافسة معلول ووحيد لمصلحة الأهلي.. لا أنظر لمن يتصيد الأخطاء نبيه: ما فعله كهربا سيكون له أثر لو توليت أي منصب في المنتخب.. والدليل مباراة السوبر

وسيغادر معلول، تونس، ظهر غد الأحد على متن طائرة تونسية بعد إتمام كافة الإجراءات الخاصة بذلك.

النشاط الرياضي متوقف في مصر حتى نهاية مارس الجاري بأمر من مجلس الوزراء المصري، فيما أعلن اتحاد الكرة في وقت سابق بأن عودة بطولة الدوري ستكون بأمر من الحكومة المصري في ضوء مدى انتشار فيروس كورونا في البلاد.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

هل يفكر الإسماعيلي في ضم إكرامي

مصير الدوري الإنجليزي

نجوم 1934 - حسن رجب الذي عوقب لتوقيعه للزمالك

مصطفى محمد يختار فريقه الخماسي الناري

الأخطبوط أليسون

في الدوري الأهلي علي معلول
نرشح لكم
أخر الأخبار
الزمالك يقرر توفير راتب شهري لأسرة علاء علي 13 دقيقة | الدوري المصري
الحضري: في كرة القدم ليس لي أصدقاء.. دخلت مشاكل مع الكل بداية من ثابت البطل وحتى إكرامي 14 دقيقة | منتخب مصر
الحضري يكشف كواليس خلافه مع إكرامي والشناوي في أمم إفريقيا: يظنان أنني أسحر لهما 29 دقيقة | منتخب مصر
الحضري: بٌلغت بأنني الحارس الثالث قبل أمم إفريقيا 2017.. وهكذا تعاملت مع الموقف 38 دقيقة | منتخب مصر
الحضري: لم أعتزل رسميا حتى الآن.. وأنافس على لقب الأول منذ 25 عاما 53 دقيقة | منتخب مصر
حوار في الجول – محمد مجدي يتحدث عن حقيقة تسبب زراعة الشعر في أزمته الأخيرة.. والنحس في الزمالك ساعة | الدوري المصري
أنا سيد معوض (7) - مباراة البرازيل.. وأسف يا داني ألفيش 2 ساعة | حكايات في الجول
اتحاد جدة: لا رغبة لدينا لضم عاشور.. العالم في أزمة وهم مستمرون في الشائعات 2 ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: صلاح قد يغيب 4 أشهر عن ليفربول الموسم المقبل 2 تفاصيل جلسة الخطيب وعاشور الودية بطلب من قائد الأهلي 3 حازم إمام لـ عاشور: اخرج من الباب الكبير.. وما قد يحدث إن لعب لناد آخر ليس الأهلي أو الزمالك 4 خطاب من رئيس صن داونز لـ الخطيب
قد ينال إعجابك