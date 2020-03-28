حوار - الشيخ: تضامني مع أبو تريكة كاد يتسبب في أزمة كبيرة.. وموقفي مع مؤمن زكريا

استغل فترة حظر التجول، ملتزما بـ"خليك في البيت"، ليفتح قلبه للجماهير ويُجيب على وابل من الأسئلة. هنا نتحدث عن أحمد الشيخ.

أحمد الشيخ جناح الأهلي خرج في بث مباشر من منزله على صفحته الرسمية على (فيسبوك) ليتحدث ويُجيب على العديد من الأسئلة.

التعليقات الأولى التي جاءت لـ الشيخ كانت عن الانتقادات، فكيف يراها؟

قال الشيخ: "كل شخص له كامل الحق أن ينتقد أي شخص في العالم".

وأضاف "لا أقدر يملك الحق ليقول لأي شخص ماذا يقول وماذا يجب ألا يقول. الانتقادات حق مشروع لأي أحد".

وأردف "لكن الفكرة في أسلوب الحديث. هل تنتقد اللاعب لأنك تكرهه فقط؟ الأفضل دائما أن يكون النقد بناءً دون توجيه أي سباب لأي أحد. لا يوجد أي شخص قادر على تحمل السب ضد أسرته".

وشارك أحمد الشيخ في 15 مباراة هذا الموسم، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين.

اللعب برجولة

سؤال تردد كثيرا، وقرر الشيخ الإجابة عنه بشكل واضح، مشيرا إلى "البعض يتخذ بعض الأفكار عني، ليس بناءً على أي شيء. أقدر على صناعة ملخص بسيط لكل الكرات المشتركة لي، وسأترك الحكم لكم".

وواصل "البعض لا يُغير انطباعه عن أي شخص، مهما حدث".

وشرح الشيخ وجهة نظره، قائلا: "يوجد بعض الأمور تتحكم في الالتحامات أيضا. إذا كنت صاحب أضعف جسد في العالم وتواجه أقوى جسد في العالم، وقتها قد تنجح في التفوق عليه بناءً على وضع الجسم والكرة نفسه في الملعب. الأمر ليس له علاقة فقط بالقوة".

واستدرك "لكن بكل تأكيد العامل البدني يعد أمرا هاما للغاية. وأسعى لزيادة ذلك وأتقبل تماما النصائح في هذا الشأن".

المقاصة والأهلي

وتطرق الشيخ للحديث عن أسباب "اختلاف مستواه" بين مصر للمقاصة والأهلي، قائلا: "الوضع مختلف تماما. اللعب في فريق بحجم الأهلي مختلف تماما عن أي فريق آخر".

وفسر "الاختلاف يكون في كل شيء. التدريب والضغط الجماهيري والإعلام وكل شيء. في الأندية الأخرى تكون الأمور أقل ضغطا".

فارق المستوى؟ "أتفق مع من يقول أنني حصلت على فرص عديدة في الأهلي. نعم حصلت على ذلك ولكن على فترات".

واستمر "لم ألعب على سبيل المثال 10 مباريات متتالية. قد أشارك في 3 مباريات وبعدها ابتعد 4 مباريات وهكذا. بكل تأكيد هذا ليس عذرا، أنا فقط أشرح ما يُقال بخصوص اختلاف مستواي بين المقاصة والأهلي".

وأكمل شرحه قائلا: "في المقاصة كنت أشارك في 27-28 مباراة من أصل 30 مباراة في الموسم، بالتأكيد الوضع سيكون مختلفا".

وانضم الشيخ من المقاصة لـ الأهلي عام 2015، قبل أن يخرج معارا من المارد الأحمر ويعود لفريقه السابق، وبعدها عاد للأهلي.

طوال فترته مع المقاصة، شارك الشيخ في 52 مباراة ونجح في تسجيل 24 هدفا وصناعة 14.

أما مع الأهلي، فظهر في 44 مناسبة ونجح في تسجيل 12 هدفا وصناعة 3.

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فايلر أم إيهاب جلال؟

وأجاب الشيخ على سؤال (أيهما أفضل، فايلر أم إيهاب جلال؟) قائلا: "سؤال صعب للغاية. الثنائي مدرب كبير جدا جدا".

وأشاد بمدربه الأسبق قائلا: "إيهاب جلال في مكان آخر مختلف تماما عن أي مدرب مصري. تعلمت منه الكثير".

وعدد "أكثر ما كان يُعجبني في إيهاب جلال هو تعامله مع اللاعبين. في عديد من الأوقات كنا نلعب من أجله هو شخصيا، ومن أجل النادي بكل تأكيد. ولكننا كنا نُحبه لدرجة أننا نقاتل من أجله. وهذا يدل على اختلافه".

واسترسل "أما فايلر فالأمور واضحة. التطور واضح والنتائج رائعة وفي صالحنا ونسير بشكل جيد في البطولات. أتمنى أن نُكمل على نفس الطريق ونحقق لقب إفريقيا".

مع إيهاب جلال، ظهر في 59 مباراة وسجل 25 وصنع 15، بينما لعب مع السويسري ريني فايلر -مدرب الأهلي الحالي- 15 مباراة ونجح في تسجيل 4 أهداف.

مؤمن زكريا

ولم يتردد الشيخ صاحب الـ 27 عاما في الإجابة على سؤال (لماذا لا تتحدثون مع مؤمن زكريا؟) ليُجيب: "والله العظيم نتحدث معه".

وأشار "الله وحده يعلم ما نفعل، وما أفعل بشكل شخصي. بكل تأكيد لن أخرج لأقول أنني أتحدث معه وفي أوقات عديدة لا يرد علي، في النهاية أفعل ما يرضى به الله".

ودعا الشيخ "أتمنى عودة مؤمن أفضل من السابق. هو زميلي لي وأتمنى له كل خير".

ويشعر مؤمن زكريا جناح الأهلي بحالة من الغضب بسبب ما يعتقده تقصيرا وتجاهلا تجاهه من قبل إدارة النادي في ظل حالته المرضية ومرحلة علاجه . (طالع التفاصيل بالكامل)

واقعة أبو تريكة

أثناء عودته بالذاكرة لواحد من أفضل أهدافه، على حد وصفه، وهو هدفه مع منتخب مصر العسكري في مرمى الجزائر، تذكر الشيخ واقعة احتفاله على طريقة أبو تريكة.

وقال: "احتفلت وقتها بطريقة أبو تريكة. كان يعاني من مشكلة ما وكنت متعاطفا معه ولذلك احتفلت له".

وكشف "للأسف وقتها كاد أن يتسبب ذلك في أزمة كبيرة لي، ولكن أحمد الله على انتهاء الأمر على خير. الله يعلم نيتي والأمر "عدى على خير".

رسائل أخيرة

وحرص أحمد الشيخ على توجيه رسائل خاصة لـ حسام عاشور وشريف إكرامي، قائلا: "عاشور قيمة كبيرة في الأهلي وقراره سيكون صعبا بكل تأكيد".

وتمنى "أن يكون قرار عاشور في صالحه ولصالح النادي أيضا".

وأتم "أما شريف إكرامي فهو شخصية محترمة جدا وحارس مرمى كبير وأتمنى له كل توفيق".

مسيرة عاشور وإكرامي انتهت مع الأهلي. القائد لم يتخذ قراره النهائي بخصوص الاعتزال من عدمه، وحارس مرمى المارد الأحمر اتفق مع إدارة النادي على الرحيل مع نهاية الموسم الحالي.

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