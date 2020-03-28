اتحاد جدة: لا رغبة لدينا لضم عاشور.. العالم في أزمة وهم مستمرون في الشائعات

نفى أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي باسم نادي اتحاد جدة، ما تردد مؤخرا حول رغبة ناديه في التعاقد مع حسام عاشور قائد الأهلي.

وكتب أحمد صادق عبر حسابه الرسمي على (تويتر): "العالم يمر بأزمة كبيرة، وهم مستمرون في نشر الشائعات وترويجها".

وأضاف "ما يتردد الآن حول رغبة النادي في التعاقد مع لاعب النادي الأهلي المصري حسام عاشور غير صحيح نهائيا".

وتابع "هو ليس ضمن الخيارات المطروحة للموسم القادم. مجلس الإدارة يدعو الجماهير إلى عدم الانسياق وراء الشائعات وتصديقها".

العالم يمر بأزمة كبيرة، وهم مستمرون في نشر الشائعات، وترويجها. وما يتردد الآن، حول رغبة النادي في التعاقد مع لاعب النادي الأهلي المصري حسام عاشور غير صحيح نهائيًا، وهو ليس ضمن الخيارات المطروحة للموسم القادم. ومجلس الإدارة يدعو الجماهير إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، وتصديقها. — احمد صادق دياب (@AhmadSadikDiab) March 28, 2020

وأعلن الأهلي في وقت سابق أن الموسم الحالي هو الأخير لحسام عاشور مع القلعة الحمراء بعد 16 موسما بين جدران القلعة الحمراء.

ولم يتخذ عاشور قراره حتى اللحظة بخصوص الاعتزال أم الانتقال لفريق آخر. (طالع التفاصيل)

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