اتحاد جدة: لا رغبة لدينا لضم عاشور.. العالم في أزمة وهم مستمرون في الشائعات

السبت، 28 مارس 2020 - 22:46

كتب : FilGoal

حسام عاشور - الأهلي - كانو سبورت

نفى أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي باسم نادي اتحاد جدة، ما تردد مؤخرا حول رغبة ناديه في التعاقد مع حسام عاشور قائد الأهلي.

وكتب أحمد صادق عبر حسابه الرسمي على (تويتر): "العالم يمر بأزمة كبيرة، وهم مستمرون في نشر الشائعات وترويجها".

وأضاف "ما يتردد الآن حول رغبة النادي في التعاقد مع لاعب النادي الأهلي المصري حسام عاشور غير صحيح نهائيا".

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وتابع "هو ليس ضمن الخيارات المطروحة للموسم القادم. مجلس الإدارة يدعو الجماهير إلى عدم الانسياق وراء الشائعات وتصديقها".

وأعلن الأهلي في وقت سابق أن الموسم الحالي هو الأخير لحسام عاشور مع القلعة الحمراء بعد 16 موسما بين جدران القلعة الحمراء.

ولم يتخذ عاشور قراره حتى اللحظة بخصوص الاعتزال أم الانتقال لفريق آخر. (طالع التفاصيل)

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