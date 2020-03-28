رئيس ماميلودي صن داونز يتبرع بـ60 مليون دولار لمواجهة كورونا

اعلن باتريس موتسيبي رئيس نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي تبرعه بمبلغ مليار راند جنوب إفريقي، هو ما يعادل 60 مليون دولار أمريكي تقريبا، لمساعدة بلاده في مواجهة تفشي فايروس كورونا.

وأكد موتسيبي في بث مباشر عبر تطبيق زووم أن المبلغ سيتم تخصيصه لدعم المصابين بالفيروس وتوفير الأدوات الصحية الوقائية اللازمة والمطهرات كذلك دعم بعض النقابات في الدولة بسبب الحظر الكامل الذي تم فرضه.

كما أوضح موتسيبي أن الهدف من الدعم هو المحاولة لإبطاء انتشار المرض حيث اعلنت جنوب إفريقيا مساء الأمس الجمعة تخطي حاجز الـ 1000 مصاب بالمرض كأكثر دولة في إفريقيا لديها حالات إيجابية.

باتريس موتسيبي من أشهر رجال الأعمال في إفريقيا خاصة في تجارة المعادن والذهب وقد تولى رئاسة صن داونز في عام 2003 حيث استحوذ على أسهم النادي بعد تطبيق دوري المحترفين في جنوب إفريقيا.

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