تقرير إيطالي: رونالدو والقادة وافقوا.. لاعبو يوفنتوس يتنازلون عن راتب شهر ونصف

السبت، 28 مارس 2020 - 10:57

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو يسجل ويحتفل بهدف يوفنتوس في ميلان

كشف تقرير إيطالي أن قادة يوفنتوس وافقوا على اقتراح كابتن الفريق جيورجيو كيلليني بالتنازل عن راتب شهر ونصف بسبب توقف النشاط الكروي في إيطاليا التي يضربها فيروس كورونا المستجد بشدة.

وقالت صحيفة توتو سبورت إن المبادرة التي سنها كيلليني وجدت قبولا من قادة الفريق، وعلى رأسهم جيانلويجي بوفون وليوناردو بونوتشي، وبالطبع كريستيانو رونالدو الذي بالتالي تنازل عن 4 مليون يورو.

ومن المنتظر بحسب توتوسبورت أن تشهد الأيام المقبلة سن الاتفاقية بين اللاعبين وإدارة السيدة العجوز، حيث هناك إمكانية من اللاعبين للتنازل عما هو أكثر.

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وكشف التقرير إنه في حال استئناف البطولة في يونيو، قد يكتفي اللاعبون براتب شهر واحد بين شهري أبريل ويونيو بجانب الشهر ونصف الشهر المتنازل عنه أساسا، أو شهرين من أصل الـ4 أشهر المتبقية لو تم استئناف المسابقة بعد ذلك.

أكثر من 9000 حالة وفاة وأكثر من 85 ألف حالة مسجلة، تعد إيطاليا أكثر دولة أوروبية متضررة من الوباء العالمي الذي أصاب أكثر من 600 ألف شخص حول العالم.

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