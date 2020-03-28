تقرير إيطالي: رونالدو والقادة وافقوا.. لاعبو يوفنتوس يتنازلون عن راتب شهر ونصف

كشف تقرير إيطالي أن قادة يوفنتوس وافقوا على اقتراح كابتن الفريق جيورجيو كيلليني بالتنازل عن راتب شهر ونصف بسبب توقف النشاط الكروي في إيطاليا التي يضربها فيروس كورونا المستجد بشدة.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وقالت صحيفة توتو سبورت إن المبادرة التي سنها كيلليني وجدت قبولا من قادة الفريق، وعلى رأسهم جيانلويجي بوفون وليوناردو بونوتشي، وبالطبع كريستيانو رونالدو الذي بالتالي تنازل عن 4 مليون يورو.

ومن المنتظر بحسب توتوسبورت أن تشهد الأيام المقبلة سن الاتفاقية بين اللاعبين وإدارة السيدة العجوز، حيث هناك إمكانية من اللاعبين للتنازل عما هو أكثر.

وكشف التقرير إنه في حال استئناف البطولة في يونيو، قد يكتفي اللاعبون براتب شهر واحد بين شهري أبريل ويونيو بجانب الشهر ونصف الشهر المتنازل عنه أساسا، أو شهرين من أصل الـ4 أشهر المتبقية لو تم استئناف المسابقة بعد ذلك.

أكثر من 9000 حالة وفاة وأكثر من 85 ألف حالة مسجلة، تعد إيطاليا أكثر دولة أوروبية متضررة من الوباء العالمي الذي أصاب أكثر من 600 ألف شخص حول العالم.

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