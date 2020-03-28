مرتضى يوضح مصير كارتيرون إذا استمرت أزمة كورونا.. وهل يستأنف الدوري

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مصير الفرنسي باتريس كارتيرون في الاستمرار من عدمه مع الفريق، في حالة استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا.

وقال مرتضى منصور: "كارتيرون مستمر مع الزمالك ولن يرحل".

وأضاف ضاحكا في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "كارتيرون مستمر مع كورونا أو بدون كورونا أيضا".

وتابع "هو مدرب رائع ومكسب كبير لـ الزمالك وشخصية محترمة للغاية".

وأكمل حديثه قائلا: "كارتيرون رفض السفر إلى بلاده فرنسا منذ بداية أزمة كورونا وفضل الاستمرار في مصر. هو مدرب رائع ومستمر معنا".

ونفى رئيس الزمالك ما تردد مؤخرا حول محاولاته تخفيض عقود لاعبيه، مشيرا إلى "لا أبحث عن أي ثغرات قانونية لفعل ذلك".

وأوضح "لن أفعل ذلك إلا إذا قررت الدولة ذلك. قرار تخفيض عقود اللاعبين هو قرار يجب إعلانه من اللجنة الخماسية أو من الدولة، وقتها سنفعل ذلك".

وعن مصير الدوري، قال مرتضى: "أيهما أهم، التعليم أم الدوري؟ بالتأكيد التعليم، ورأينا بأن وزير التعليم قرر إلغاء الامتحانات".

وأردف "الأهم بالنسبة لي وما يشغل تفكيري فقط الآن، هو سلامة بلدي. الأهم هو نجاة الجميع من هذا الفيروس، هذا هو الأهم. لا أفكر في الدوري أو في بطولة إفريقيا أو في أي شيء آخر الآن".

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