مرتضى يوضح مصير كارتيرون إذا استمرت أزمة كورونا.. وهل يستأنف الدوري

السبت، 28 مارس 2020 - 00:23

كتب : FilGoal

احتفالات الزمالك بالفوز بالسوبر المصري

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مصير الفرنسي باتريس كارتيرون في الاستمرار من عدمه مع الفريق، في حالة استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا.

وقال مرتضى منصور: "كارتيرون مستمر مع الزمالك ولن يرحل".

وأضاف ضاحكا في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "كارتيرون مستمر مع كورونا أو بدون كورونا أيضا".

أخبار متعلقة
مرتضى يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع ظهير الجزائر وأحمد فتحي ونجم تونس شباب قسنطينة: نحاول التجديد لـ بن عيادة لكن الزمالك أغراه براتب خرافي حوار في الجول – حسام حسن يتحدث عن حقيقة عروض الأهلي والزمالك.. وماذا تعلم من كل مدرب عماد السيد يقسم: الزمالك يعاني من أعمال السحر.. رأيت شيئا غريبا في حذاء أحد اللاعبين

وتابع "هو مدرب رائع ومكسب كبير لـ الزمالك وشخصية محترمة للغاية".

وأكمل حديثه قائلا: "كارتيرون رفض السفر إلى بلاده فرنسا منذ بداية أزمة كورونا وفضل الاستمرار في مصر. هو مدرب رائع ومستمر معنا".

ونفى رئيس الزمالك ما تردد مؤخرا حول محاولاته تخفيض عقود لاعبيه، مشيرا إلى "لا أبحث عن أي ثغرات قانونية لفعل ذلك".

وأوضح "لن أفعل ذلك إلا إذا قررت الدولة ذلك. قرار تخفيض عقود اللاعبين هو قرار يجب إعلانه من اللجنة الخماسية أو من الدولة، وقتها سنفعل ذلك".

وعن مصير الدوري، قال مرتضى: "أيهما أهم، التعليم أم الدوري؟ بالتأكيد التعليم، ورأينا بأن وزير التعليم قرر إلغاء الامتحانات".

وأردف "الأهم بالنسبة لي وما يشغل تفكيري فقط الآن، هو سلامة بلدي. الأهم هو نجاة الجميع من هذا الفيروس، هذا هو الأهم. لا أفكر في الدوري أو في بطولة إفريقيا أو في أي شيء آخر الآن".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا:

الإسماعيلي لـ في الجول "محمد مجدي في الحجر الصحي لحين ظهور نتيجة التحليل"

في ظل أسطورة - "ديفيد".. بيكام الجديد

فرجاني ساسي يتكفل بـ100 أسرة

حوار في الجول – حسن نصر يروي تفاصيل كأس مصر للمصري.. موقف رائع مع الخطيب وإنجاز أوروبي

خليك في البيت – إبراهيم المصري ولعبة الـ8 أسئلة

في الدوري خليك في البيت كورونا مرتضى منصور الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
سلبية تحليل كورونا الخاص بـ محمد مجدي.. واللاعب يغادر المستشفى 46 دقيقة | الدوري المصري
نجوم الإسماعيلي يجيبون لـ في الجول.. لماذا يعاني الدراويش في الدوري؟ 58 دقيقة | الدوري المصري
مرتضى يوضح مصير كارتيرون إذا استمرت أزمة كورونا.. وهل يستأنف الدوري ساعة | الدوري المصري
متعب يحكي تفاصيل الوعكة الصحية: لدي تاريخ مع الجلطات ساعة | مصر
ميلان يؤجل عودة اللاعبين للتدريبات في انتظار قرار السلطات الإيطالية 2 ساعة | أوروبا
كتاب في البيت - أنا دروجبا (6).. نهاية جميلة لرحلة تشيلسي.. وحكاية صورة غريبة مع ميسي 3 ساعة | حكايات في الجول
لاتينوس - ديلفين الإكوادوري.. بومة صارت رمزا وأزمة القمصان بسبب وفاة والزلزال 3 ساعة | تقرير في الجول
تقرير مغربي: كاف يستعد لتأجيل مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 5 ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تفاصيل جلسة الخطيب وعاشور الودية بطلب من قائد الأهلي 2 تقرير: صلاح قد يغيب 4 أشهر عن ليفربول الموسم المقبل 3 الحقيقة وراء حسام عاشور 4 حازم إمام لـ عاشور: اخرج من الباب الكبير.. وما قد يحدث إن لعب لناد آخر ليس الأهلي أو الزمالك
قد ينال إعجابك