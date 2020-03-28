خليك في البيت - علي زين ولعبة الأسئلة.. مباراتان لا ينساهما وأصعب ما واجه في الاحتراف بـ فرنسا

السبت، 28 مارس 2020 - 10:31

كتب : FilGoal

علي زين

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

هذه المرة مع واحد من نجوم كرة اليد، علي زين نجم منتخب مصر ولاعب الأهلي السابق.

-أفضل موسم بالنسبة لك؟

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2012 مع الأهلي، و2018-19 مع الشارقة الإماراتي لأننا حققنا ألقابا عديدة وأرقام كبيرة.

-أصعب حارس مرمى واجهته؟

تيري أوميير حارس منتخب فرنسا.

-مباراة لا تنساها والسبب؟

مباراة الأهلي والزمالك في إفريقيا بمدينة طنجة لأنها كانت بطولة صعبة جدا ولم نحققها منذ فترة.

ومباراة مصر وتونس في نهائي كأس إفريقيا في تونس، مباراة كانت هامة لإثبات الذات والتأهل للأولمبياد.

-لاعب تطئمن لرؤيته بجوارك في الملعب؟

أحمد الأحمر، وعلى مستوى الدفاع إبراهيم المصري.

-أفضل 5 رياضيين عالميا ومحليا؟

ليونيل ميسي

يوسين بولت

مايكل فيليبس

رافائيل نادال

ليبرون جيمس

-أفضل 5 رياضيين على مستوى مصر تاريخيا؟

محمد صلاح

فريدة عثمان

محمد أبو تريكة

محمد إيهاب

كرم جابر

-أصعب شيء واجهك خلال الاحتراف في فرنسا؟

اللغة في البداية وتغيير نمط الحياة، لكن الاستفادة كانت بحجم كبير جدا وصعوبة التحديات.

-ناديك المفضل في كرة القدم؟

الأهلي – ليفربول بسبب محمد صلاح

-أكثر فيلم كوميدي تحبه؟

لا تراجع ولا استسلام

-طموحك الفترة القادمة ونادي تتمنى اللعب بقميصه؟

الفوز بمركز وميدالية في كأس العالم بمصر، وأيضا بالأولمبياد واللعب لباريس سان جيرمان.

-ماذا ينقص فريق الأهلي في الفترة المقبلة ليصبح الأوفر حظا للفوز ببطولة إفريقيا؟

الثقة بالنفس أكبر

دعم الفريق معنويا بشكل أكبر خاصة أن اللاعبين الحاليين جيدين جدا، وأكيد الاستقرار هو الأهم

-نصيحة لمواجهة فيروس كورونا؟

الموضوع خطير لأن حاليا المرض ينتشر أكثر.

أرجو الالتزم بالإجراءات الوقائية لتقليل المرض ونمنع التجمعات وهذا مهم للغاية، ومتابعة المستجدات ونصائح مقدمي الرعاية الصحية والدعاء وربنا يبعدنا إن شاء الله من الوباء جميعا ويشفي كل مريض.

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خليك في البيت لعبة الأسئلة علي زين
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