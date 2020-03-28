محمد مجدي يكشف لـ في الجول تشخيصه بعد سلبية تحليل كورونا

السبت، 28 مارس 2020 - 10:27

كتب : إبراهيم رمضان

محمد مجدي

أكد محمد مجدي مدافع الإسماعيلي سلبية التحاليل التي خضع لها لاستبيان إذا كان أصيب بفيروس كورونا المستجد.

محمد مجدي مصطفى

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وقال مجدي لـFilGoal.com: "التشخيص أثبت إصابتي بنزلة برد قوية للغاية، ومشكلة في صورة الدم، وهو ما أدى لوصولي لتلك الحالة".

وأضاف مجدي "خرجت من الحجر الصحي وذهبت إلى منزلي، وأنا بخير".

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وأعلن صبري المنياوي مدير الكرة في الفريق في وقت سابق سلبية فحص فيروس كورونا الذي خضع له محمد مجدي.

وأشار المنياوي في تصريحاته مع FilGoal.com "فحص محمد مجدي جاء سلبيا ونحمد الله على ذلك".

وأضاف "اللاعب غادر بالفعل قبل دقائق قليلة، الحجر الصحي في طريقه للعودة إلى منزله".

وكشف الإسماعيلي في وقت سابق لـFilGoal.com تعرض محمد مجدي "لارتفاع حاد في درجة الحرارة" قبل أن يخضع لتحاليل فيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

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