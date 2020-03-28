رئيس رابطة الدوري الإيطالي: نعمل على خطة أجور اللاعبين وهدفنا استكمال الموسم

السبت، 28 مارس 2020 - 10:47

كتب : FilGoal

شعار الدوري الإيطالي

يرفض جابريل جرافينا رئيس رابطة الدوري الإيطالي فكرة إلغاء الموسم وأوضح أن خطة أجور اللاعبين ستصدر يوم الإثنين المقبل.

وتزداد التكهنات حول موقف الدوري الإيطالي من الاستكمال بسبب تفشي فيروس كورونا، إذ تعد إيطاليا الأكثر تضررا من الفيروس حتى الآن في أوروبا.

جرافينا قال عبر "راديو سبورتيفا" الإيطالي: "الهدف الرئيسي هو استكمال الموسم، لذلك وضعنا سيناريوهات لذلك لأن هذا الشيء الصحيح الذي يجب فعله".

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وتابع "من واجبنا تنفيذ هذه الفرضية. نحن نعمل أيضا على فرضيات بديلة، لإعطاء إجابات ملموسة للأندية والمشجعين".

وأضاف عن مشكلة الرواتب "أصبح دفع الرواتب التي تزيد الكثير منها عن 100 ألف يورو في الأسبوع ، مشكلة بالنسبة للأندية".

وأكمل "لقد أطلقت العديد من المبادرات ونحاول إيجاد الوساطة بين المواقف المختلفة، وسنرسل إليكم خطة بالرواتب يوم الإثنين المقبل".

الحالات ارتفعت إلى 86498 في إيطاليا، بينما وصلت الوفيات إلى 9134 حالة وتعافي 10950.

ومن المنتظر أن يتأجل موعد عودة منافسات الدوري الإيطالي من جديد، إذ من المفترض أن تنتهي مدة تعليق المسابقة في الثالث من أبريل المقبل.

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