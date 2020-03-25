الشحات: لعبت مصابا الفترة الأخيرة.. ولو حصلت على 150 مليونا لجلست في منزلي

قال حسن الشحات لاعب الأهلي إنه شارك مصابا في المباريات خلال الفترة الأخيرة وكشف أنه ينوي الخضوع لعملية خلال الفترة المقبلة.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وتحدث الشحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "تن" قائلا: "سأجري عملية الفتاق والتي أثرت علي في بعض الأشياء".

وأضاف "أنا على تواصل مع النادي وسأرى إن كنت سأسافر أم لا في ظل الظروف الحالية".

وأردف "أتدرب حاليا في منزلي طبقا للبرنامج الموضوع لي من قبل الجهاز الفني".

وعن علاقته بريني فايلر المدير الفني للأهلي قال الشحات: "علاقتي به جيدة جدا وهو مدرب مميز".

وعما تردد حول وصول قيمة انتقاله من العين الإماراتي للأهلي 150 مليون جنيه قال مازحا: "سأجلس في منزلي لو تقاضيت ذلك المبلع ولن أحتاج لكرة القدم".

وأتم "هذا غير حقيقي".

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