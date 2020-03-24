جوارديولا يتبرع بمليون يورو لمحاربة فيروس كورونا في إسبانيا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 - 23:44

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

تبرع الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي بمليون يورو من أجل محاربة تفشي فيروس كورونا في بلاده.

وعمل بيب الذي يتواجد في منزله بمدينة برشلونة في الأيام الماضية مع المحامين من أجل التوصل لأفضل حل من أجل التبرع.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية فأن أموال بيب ستذهب لحملة كلية الطب في برشلونة ومؤسسسة أنخيل سولير دانييل.

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ومن المنتظر أن تساعد أموال مساهمة مدرب بايرن ميونيخ السابق في شراء معدات وأدوات وقائية للطاقم الطبي في المستشفيات.

وتعد إسبانيا ثاني أكثر دولة أوروبية تضررا من تفشي الفيروس إذ توفي 2696 وارتفعت عدد الإصابات إلى 40 ألف.

فيما يعتبر إقليم كتالونيا الأكثر تأثرا بتفشي الفيروس في إسبانيا.

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