مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: قرار تأجيل الأولمبياد يفتح الباب لعدم إلغاء الدوري

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة أن القرار الصادر بتأجيل أولمبياد طوكيو يخدم الدوري المصري، بل ويلغي بنسبة كبيرة احتمالية إلغائه هذا الموسم.

وقال المصدر لـFilGoal.com: " بأن رؤية إلغاء الدوري أصبحت بعيدة حاليا خاصة بعد تأجيل الأولمبياد لمدة سنة وبالتالي لم تعد هناك أي ارتباطات دولية للمنتخبات في المرحلة المقبلة".

وأردف " وبالتالي بالإمكان الانتظار لشهر إضافي آخر ثم استئناف الدوري لينتهي في شهر أغسطس أو سبتمبر بدلا من إلغائه وتكبيد الأندية والرعاة خسائر مالية ضخمة".

وأكمل المصدر "إلغاء الدوري سيكون له عواقب وخيمة بسبب عقود اللاعبين والرعاة والأندية واتحاد الكرة والقنوات الفضائية وغيرها، وبالتالي ليس قرارا من السهل إصداره وبنسبة كبيرة سيتم استئناف المسابقة إذا تحسنت الأوضاع الصحية خلال الفترة المقبلة في ظل عدم وجود ارتباطات دولية في الصيف".

وأتم " يؤخذ في الاعتبار أن الدول الأوروبية الكبرى التي تعاني من أزمة أضخم بسبب كورونا لم يقدم أي منهم على إلغاء بطولاته المحلية والقارية والكل يلجأ للترحيل لأنه الحل في ظل العقود والخسائر المالية الضخمة المرتبطة بهذه القرارات".

وأعلن اتحاد الكرة المصري عن مد تعليق النشاط الكروي في مصر، تخوفا من تفشي فيروس كورونا.

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