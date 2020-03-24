حوار في الجول – كارتيرون يكشف كيف يقضي وقته في المنزل.. وتوقعاته للدوري

لا يتوقع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عودة الدوري المصري هذا الموسم، بعدما توقفت المسابقة ضد الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا عالميا.

ويحاور FilGoal.com المدير الفني الفرنسي للزمالك بشكل مختلف لا يتحدث فيه كثيرا عن كرة القدم.

لنبدأ مع كارتيرون سريعا..

كيف تقضى وقتك خلال فترة الحجر الصحي؟

استعد للموسم المقبل، استيقظ الساعة السابعة صباحا وانخرط في العمل لأطول فترة ممكنة.

وأتصل بعائلتي في فرنسا من أجل الاطمئنان عليهم وقضاء وقت معهم، وأتحدث مع طاقمي والمعاونين وأمنح اللاعبين برامج لإعدادهم.

وبالطبع، أبقى في المنزل لأبقى في أمان.

هل تشعر بالأمان في القاهرة؟

نعم، ولكنني لا أخرج من مكان إقامتي.

هل هذا يشعرك بالملل؟

لا، لكنني افتقد زملائي في الطاقم الفني واللاعبين.

أشتاق إلى كرة القدم.

حسنا، كيف تستمتع بوقتك بعد العمل؟

يجيب ضاحكا: "أشاهد المباريات واللاعبين".

وماذا تقول لجماهير الزمالك خلال هذه الفترة؟

أرجوكم لا تستهروا بالأمر، وبلا مزاح ابقوا في المنزل وابقوا في أمان.

لنتحدث قليلا عن كرة القدم، ما توقعاتك للدوري المصري؟

لا أعتقد أن الدوري سيعود هذا الموسم، لا يوجد وقت يتسع لهذا الكم الكبير من المباريات.

ولكن هذا رأيي الشخصي.

وماذا عن دوري أبطال إفريقيا؟

أتمنى أن تستكمل المسابقة، وأتمنى أن نلعب.

هل الزمالك جاهز؟

لا، بالطبع.

إذا، ما هي خطتك؟

سنقرر ذلك فور إعلان المواعيد سواء كانت في نفس التوقيت أو تم تعديلها.

جماهير الزمالك شعرت بالقلق بعدما كشفت عن العرض الياباني، هل ستجدد عقدك مع الزمالك؟

لن أذهب إلى اليابان، لم يكن أصحاب العرض سعداء ولهذا السبب أرادوا أن يعرف الجميع عن محادثاتنا.

لدي عروض أخرى لكن أولويتي هي الزمالك، سأنهي الموسم وأتحدث مع الرئيس بعده.

هل توقعت كل هذا النجاح مع الزمالك؟

نعم، جئت إلى هنا من أجل ذلك.

أخيرا، ماذا تقول للاعبي الزمالك بعد النجاح في شهر فبراير الصعب؟

نمر بفترة صعبة أخرى الآن، ولكنني أريدكم أن تستمتعوا بهذا الوقت مع عائلاتكم.

احصلوا على الراحة واسترخوا قليلا، لأنني لا اعتقد أنكم ستحصلون على إجازات أخرى قبل فترة طويلة من الآن.

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