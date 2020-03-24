اتحاد الكرة: مد تعليق النشاط الكروي تماشيا مع قرارات رئاسة الوزراء

أعلن اتحاد الكرة المصري عن مد تعليق النشاط الكروي في مصر، تخوفا من تفشي فيروس كورونا.

وقال بيان رسمي صادر عن اتحاد الكرة: "بناء على القرارات الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء بفرض حظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين اعتبارا من الغد الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من 30 مارس 2020 لمدة 15 يوما أخرى".

وأضاف "ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية".

وأتم "وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قام بتعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من 15 مارس الجاري".

وبالتالي، يستمر التعليق حتى العاشر من أبريل بشكل مبدئي.

وفي وقت سابق، تحدث مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري عن مصير عودة الدوري المصري بعد فترة التوقف، مشيرا إلى "القرار في يد الدولة".

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "موعد عودة الدوري في يد الدولة".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الأمر الآن ليس في يد المسؤولين عن الكرة فقط، بل في يد الدولة بالكامل".

وتابع "القرار تخطى حدود اتحاد الكرة والأهم بالنسبة لنا هو صحة المواطن المصري".

وأكمل حديثه قائلا: "كورونا أصبح وباءً عالميا ونريد الحفاظ على الجميع".

وأتم "الدولة هي التي ستحدد موعد استئناف الدوري".

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