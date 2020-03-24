حوار في الجول - شوقي غريب: قرار تأجيل الأولمبياد قد يفيدنا وكنا جاهزين له.. وموقف اللاعبين فوق 23

يرى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أن قرار تأجيل أولمبياد طوكيو قد يفيد فريقه الذي تأهل بعد فوزه بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

FilGoal.com تحدث إلى غريب بعد القرار الذي اتخذ بسبب تفشي فيروس كورونا، في حوار مطول قال فيه التالي..

"القرار في الأساس للحفاظ على صحة الناس، ونحن كرياضيين صحتنا مهمة أيضا. نحن نتبع مؤسسات دولية كبيرة وقراراتهم تسري علينا، وهذا التأجيل للمصلحة العامة وخطوة هامة للحفاظ على صحة الإنسان".

"القرار بالطبع يرمي بكل خططنا عرض الحائط لكن صحة الناس أولوية. خلال اجتماعنا باللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة واتحاد الكرة، طلبوا مني 3 خطط لـ3 سيناريوهات محتملة، الأولى في حال لعب البطولة في موعدها والثانية في حال لعبها قبل شهر أكتوبر المقبل، والثالثة في حال تأجيلها لسنة وهو ما حدث".

"وضعت الخطط الثلاث مع الجهاز الفني، ورتبنا كل شيء".

"صار لدينا 6 تجمعات إضافية العام المقبل، وننتظر تحديد التفاصيل ولكن وضعنا خطة مبدئية، أمور كثيرة تغيرت مثل القائمة التي كنا سنرسلها يوم 20 أبريل".

"اللاعبون الذين سيبلغون من العمر أكثر من 23 عاما سيشاركون معنا بشكل طبيعي وقت إقامة البطولة. اللائحة التي وصلتنا تعمل بتاريخ الميلاد وليس العمر وتشترط أن يكون اللاعب المقيد مولود في 1/1/1997 بحد أقصى".

"لاعب مثل رمضان صبحي كان سيكون فوق الـ23 بأي وضع في حال إقامة البطولة في موعدها الطبيعي، لكن اللائحة تسمح بمشاركته".

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"رغم أن التأجيل يربك الخطط، إلا أنه قد يكون جيدا لأنني كنت اتخذت قرارا بعدم ضم أي لاعب لا يشارك مع ناديه. في العام المقبل اللاعب الذي يشارك بنسبة 50% ستصبح 100%".

"هذا سيعود علينا بالنفع والخبرات. استثنائي الوحيد كان في حراسة المرمى لأن الحارس الأساسي الوحيد الذي يلعب مع ناديه هو محمود جاد في إنبي، لا يمكن أن أفرط في أفضل حارس في بطولة إفريقيا محمد صبحي لأنه لا يشارك".

"الأندية الآن سيكون لديها حافز لإشراك اللاعبين لتسويقهم فيما بعد".

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