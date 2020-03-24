خليك في البيت – جنش ولعبة الـ8 أسئلة.. عن نجم غير معتاد أثر فيه ولاعب خارج الزمالك في فريقه الخماسي

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

محمود جنش النادي : الزمالك الزمالك

هذه المرة بالتعاون مع نادي الزمالك، وضيفنا هذه الليلة هو محمود عبد الرحيم "جنش"، الذي يساهم بدوره في الدور المجتمعي في محاربة الوباء العالمي، وينصحكم بالبقاء في المنزل.

أول قميص كرة اشتريته؟

كان لميلان الإيطالي

أول مرة ذهبت للاستاد؟

كانت في مباراة بين الأولمبي والمريخ البورسعيدي، وكل مباريات الزمالك في استاد الإسكندرية كنت أذهب لحضورها.

أحرف لاعب رأيته في تاريخ مصر؟

أحمد الكاس

النجم العالمي الذي أثر فيك؟

الملاكم محمد علي

أصعب لاعب واجهته؟

عماد متعب

أحلى يوم لك مع كرة القدم؟

يوم انتقالي من الأولمبي للزمالك، كان يوما رائعا ومؤثرا في حياتي.

أفضل بطولة حصلت عليها؟

الكونفدرالية في الموسم الماضي

حلم تريد تحقيقه؟

الاعتزال بقميص الزمالك، بس لسه شوية :)

ماذا عن فريقك الخماسي

محمود فتح الله، عمر جابر، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، حازم إمام، محمود عبد الحكيم

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