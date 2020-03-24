الحالة الأولى.. أتالانتا يعلن إصابة حارسه بـ فيروس كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 - 23:19

كتب : FilGoal

ماركو سبورتيللو - حارس أتالانتا الإيطالي

أعلن نادي أتالانتا الإيطالي إصابة حارسه ماركو سبورتيللو بـ فيروس كورونا، ليصبح أول لاعب يصاب في الفريق الإيطالي.

النادي أعرب عبر بيان رسمي على موقعه أن فحوصات الحارس جاءت إيجابية.

وتعد مدينة بيرجامو الإيطالية أحد أكثر المدن الأوروبية تضررا من الفيروس.

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سبورتيللو خاض مباراة الإياب أمام فالنسيا -مباراته الأولى في دوري الأبطال- وانتهت بفوز نيراتزوري بيرجامو بنتيجة 4-3 والتأهل التاريخي لربع نهائي دوري الأبطال.

وكانت مباراة أتالانتا وفالنسيا في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا سببا في إصابة 35% من لاعبي فالنسيا بالفيروس بالإضافة لصحفي وأكثر من مشجع (طالع التفاصيل).

ويعزو البعض أن المباراة تسببت في نقل الفيروس من إيطاليا إلى إسبانيا بعدما أقيمت بحضور جماهيري فاق الـ 40 ألف في ملعب سان سيرو.

وخاض سبورتيللو البالغ 27 عاما الموسم الجاري، 4 مباريات فقط تقلت خلالها شباكه 6 أهداف في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

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