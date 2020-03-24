ميليتو: مورينيو أحد أفضل المدربين على الإطلاق.. وسعيد بتطور لاوتارو في إنتر

أبدى الأرجنتيني دييجو ميليتو سعادته بتطور مواطنه لاوتارو مارتينيز في إنتر، كما اختار جوزيه مورينيو كأفضل مدرب في مسيرته على الإطلاق.

لاوتارو مارتينيز النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

الأرجنتيني تحدث لشبكة "ESPN" عن موسمه الوحيد تحت قيادة مورينيو قائلا: "أنه ظاهرة ومن أحد أفضل المدربين على الإطلاق، تعلمت منه الكثير في عام واحد، خاصة في كيفية التعامل مع المجموعة".

وتابع "لدي العديد من الحكايات لأقولها عن أحد أفضل المواسم في تاريخ النادي ومسيرتي، ليس لدي قصة واحدة لأقولها علانية ولكن هناك الكثير".

وعن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ في 2010: "ماذا قال لنا مورينيو قبل نهائي دوري أبطال أوروبا؟ كنت هادئا، كان هناك توتر في غرفة خلع الملابس، لكن مورينيو هدأنا".

ميليتو قضى 4 مواسم مع إنتر خاض خلالها 171 مباراة مسجلا 75 هدفا ومحققا 7 ألقاب من بينها الخماسية التاريخية.

وتحدث ميليتو بعد ذلك عن لوتارو مارتينيز الذي ساهم بانتقاله من راسينج الأرجنتيني إلى إنتر في الموسم الماضي "لقد راسلته عن ماذا يفعل هذه الأيام، لدينا علاقة رائعة".

وأضاف "رأيته يكبر وتدرب معنا في راسينج في الفريق الأول عام 2014. يسعدني أن أرى نموه المستمر".

وأتم "إنه فتى استثنائي، نتاج لفريق الشباب مثل رودريجو دي بول وخوان موسو ثنائي أودينيزي الحالي".

لاوتارو سجل الموسم الجاري 16 هدفا في 31 مباراة بجميع المسابقات بقميص النيراتزوري.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا:

جنش يختار لاعبا مفاجأة أثّر فيه.

تأجيل الأولمبياد نبأ جيد للكرة المصرية؟

شوقي غريب يتحدث عن معضلة تأجيل الأولمبياد للاعبين فوق السن

كارتيرون يتوقع إلغاء الدوري

اتحاد الكرة يمد تعليق النشاط