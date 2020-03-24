ستيرلينج: ليفربول دائما في قلبي

الثلاثاء، 24 مارس 2020 - 20:12

كتب : FilGoal

رحيم سترلينج

جاوب رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي على سؤال هل من الممكن أن يعود في المستقبل إلى ليفربول فريقه السابق.

رحيم ستيرلينج

النادي : مانشستر سيتي

وأثناء ظهوره في بث مباشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، سئل أحد المتابعين ستيرلينج، هل ستعود إلى ليفربول في المستقبل؟

ليرد النجم الإنجليزي: "لأكون صادقا معك أنا أحب ليفربول وهذا الفريق دائما في قلبي".

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وأضاف "ليفربول قدم لي الكثير عندما كبرت".

وانضم ستيرلينج البالغ من العمر 25 عاما لصفوف مانشستر سيتي في عام 2015 قادما من ليفربول مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

ولعب ستيرلينج مع الفريق الأول لليفربول منذ 2012 وحتى 2015.

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