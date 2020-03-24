تحسبا لإلغاء الموسم.. الدوري الإيطالي يحدد 3 طلبات لتقليل وقع الخسائر

وضعت رابطة الدوري الإيطالي صيغة وثيقة من أجل مساعدة الحكومة الإيطالية حال إلغاء الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا.

إيطاليا تعد أكثر دولة أوروبية تضررا من الفيروس إذ تخطت حالات الوفاة ما يزيد عن 6 آلاف.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فأن قد عُقد اجتماعا لمناقشة كافة القضايا ومن ضمنها مساعدات الحكومة للأندية الإيطالية بسبب نقص الإيرادات بعد توقف النشاط الكروي.

ومن المتوقع أن تناقش اللجنة الأولمبية وفينتشينزو سبادافورا وزير الرياضة مطالب جابريل جرافينا رئيس الرابطة.

وتُقدر حجم خسائر الأندية الإيطالية الـ 20 حالة إلغاء الموسم 720 مليون يورو من خلال حقوق البث التلفزيوني وإيرادات التذاكر والتسويق.

وطالبت اللجنة عدة طلبات لتقليل وقع الخسائر عن طريق عدة إصلاحات.

- السماح لشركات المراهنات برعاية قمصان الأندية مرة أخرى بعدما حُظرت العام الماضي.

- تخفيف البيروقراطية في بناء وتجديد ملاعب الأندية (وجد قطبا ميلانو وروما مشاكل عديدة في بناء ملاعب جديدة).

- تنظيم طريقة جديدة مختلفة لبيع حقوق الدوري الإيطالي تلفزيونيا.

ومن المنتظر أن يصدر قرارا بتأجيل جديد للدوري الإيطالي إذ ينتهي تعليق المسابقات في الثالث من أبريل المقبل.

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