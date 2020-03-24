رئيس وزراء اليابان: طلبت تأجيل الأولمبياد واللجنة الأولمبية وافقت بنسبة ١٠٠٪

أعلن شينزو أبي رئيس وزراء اليابان عن تقدمه بطلب للجنة الأولمبية الدولية لتأجيل أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ لمدة عام، ووافق عليه توماس باخ رئيس اللجنة.

وقال أبي في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" الإخبارية: "تقدمت بطلب لتأجيل الأولمبياد لمدة عام وتوماس باخ وافق بنسبة ١٠٠٪ على الطلب".

ويعد الأولمبياد هو آخر بطولة رياضية كبرى طالها التأجيل بعد توقف كل الرياضات الأخرى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

ولم تؤجل الأولمبياد قط في تاريخها الحديث المكون من ١٢٤ عاما، لكنها ألغيت في ١٩١٦ و١٩٤٠ و١٩٤٤ خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، كما أزعجت الحرب الباردة دورتي الألعاب الأولمبية في موسكو ولوس أنجلوس عامي ١٩٨٠ و١٩٨٤.

صحيفة "جارديان" البريطانية قالت في وقت سابق إن الضغط المتزايد على شينزو أبي رئيس الوزراء الياباني وكذلك اللجنة الأولمبية الدولية ورئيسها توماس باخ، اضطرت الجميع لعقد اجتماع بالفيديو لاتخاذ القرار.

وكان ديك بوند عضو اللجنة الأولمبية الدولية السابق قد صرح يوم الإثنين إن هناك قرارا قد اتخذ بالفعل لتأجيل الأولمبياد لمدة عام بسبب الفيروس.

تفشي فيروس كورونا في العالم تسبب في إصابة أكثر من 383 ألف و٩٠٨ حالة بجانب وفاة ١٦ ألفا و٥٨٧ حالة في ١٩٦ دولة حول العالم. ما دفع منظمة الصحة العالمية لإعلانه وباء.

وقادت جهود الدول المختلفة حول العالم لاحتواء تفشي الفيروس إلى منع السفر والتجارة بجانب وجود عدد من القيود المجتمعية وصلت إلى الإغلاق الشامل أو الحجر الصحي والعزل التام للحد من تفشي الفيروس.

وكانت كل من دول كندا وأستراليا قد أعلنتا في وقت سابق عن عدم إرسالهم لأي فرق أو رياضيين للمشاركة في الأولمبياد حال إقامته في موعده المقرر في شهر يوليو المقبل.

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