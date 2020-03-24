رئيس وزراء اليابان: طلبت تأجيل الأولمبياد واللجنة الأولمبية وافقت بنسبة ١٠٠٪

الثلاثاء، 24 مارس 2020 - 14:46

كتب : FilGoal

دورة الألعاب الأولمبية (الأولمبياد)

أعلن شينزو أبي رئيس وزراء اليابان عن تقدمه بطلب للجنة الأولمبية الدولية لتأجيل أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ لمدة عام، ووافق عليه توماس باخ رئيس اللجنة.

وقال أبي في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" الإخبارية: "تقدمت بطلب لتأجيل الأولمبياد لمدة عام وتوماس باخ وافق بنسبة ١٠٠٪ على الطلب".

ويعد الأولمبياد هو آخر بطولة رياضية كبرى طالها التأجيل بعد توقف كل الرياضات الأخرى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

أخبار متعلقة
ترامب: أثق أن رئيس وزراء اليابان سيتخذ القرار الصحيح بشأن أولمبياد طوكيو رئيس وزراء اليابان: استمرار الوضع الحالي قد يجعل تأجيل أولمبياد طوكيو ضروريا رسميا - كندا تقرر عدم إرسال أي رياضي إلى أولمبياد طوكيو إذا أقيمت في موعدها

ولم تؤجل الأولمبياد قط في تاريخها الحديث المكون من ١٢٤ عاما، لكنها ألغيت في ١٩١٦ و١٩٤٠ و١٩٤٤ خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، كما أزعجت الحرب الباردة دورتي الألعاب الأولمبية في موسكو ولوس أنجلوس عامي ١٩٨٠ و١٩٨٤.

صحيفة "جارديان" البريطانية قالت في وقت سابق إن الضغط المتزايد على شينزو أبي رئيس الوزراء الياباني وكذلك اللجنة الأولمبية الدولية ورئيسها توماس باخ، اضطرت الجميع لعقد اجتماع بالفيديو لاتخاذ القرار.

وكان ديك بوند عضو اللجنة الأولمبية الدولية السابق قد صرح يوم الإثنين إن هناك قرارا قد اتخذ بالفعل لتأجيل الأولمبياد لمدة عام بسبب الفيروس.

تفشي فيروس كورونا في العالم تسبب في إصابة أكثر من 383 ألف و٩٠٨ حالة بجانب وفاة ١٦ ألفا و٥٨٧ حالة في ١٩٦ دولة حول العالم. ما دفع منظمة الصحة العالمية لإعلانه وباء.

وقادت جهود الدول المختلفة حول العالم لاحتواء تفشي الفيروس إلى منع السفر والتجارة بجانب وجود عدد من القيود المجتمعية وصلت إلى الإغلاق الشامل أو الحجر الصحي والعزل التام للحد من تفشي الفيروس.

وكانت كل من دول كندا وأستراليا قد أعلنتا في وقت سابق عن عدم إرسالهم لأي فرق أو رياضيين للمشاركة في الأولمبياد حال إقامته في موعده المقرر في شهر يوليو المقبل.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا

اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو تجتمع لبحث إمكانية تأجيله

المهدي سليمان يقارن لـ في الجول بين كل مدربي بيراميدز.. وشريف إكرامي "ينور"

مصدر في الأهلي لـ في الجول: فايلر مستمر للموسم المقبل.. وشيء وحيد يقلقه من "كورونا"

إكرامي يتحدث عن.. "تعنيفه" لـ صالح جمعة و"كارثة" السوبر

حوار – إكرامي يكشف سبب رحيله عن الأهلي واختلاف موقفه عن وليد سليمان.. وتضحيته بالمونديال

أولمبياد طوكيو فيروس كورونا كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
هل يهدد تأجيل أولمبياد طوكيو مشاركة رمضان صبحي ومصطفى محمد 39 دقيقة | حلم طوكيو 2020
حوار في الجول – كارتيرون يكشف كيف يقضي وقته في المنزل.. وتوقعاته للدوري ساعة | الدوري المصري
اتحاد الكرة: مد تعليق النشاط الكروي تماشيا مع قرارات رئاسة الوزراء ساعة | الدوري المصري
رئيس وزراء اليابان: طلبت تأجيل الأولمبياد واللجنة الأولمبية وافقت بنسبة ١٠٠٪ ساعة | إفريقيا
سكاي: بسبب كورونا.. إعارة إيجالو ستستمر لشهر إضافي مع يونايتد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
حوار في الجول – عبد العاطي: هذا سر صعود أسوان في جدول الدوري.. وكيفية تطوير مهاجمي الفريق 2 ساعة | مصر
رغم عدم وجود بند شراء.. تقرير سعودي: الاتفاق يخاطب الأهلي لضم أزارو نهائيا 3 ساعة | مصر
حوار في الجول – محمد رمضان: الفارق بين أهلي جوزيه وفايلر.. وموقف عاشور مختلف عن أحمد حسن 3 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالتان من الحضري لـ حسام عاشور وإكرامي 2 في الجول يكشف كواليس قرارات الأهلي.. جلسات الخطيب وفايلر و4 عروض لعاشور 3 الحقيقة وراء حسام عاشور 4 حسام عاشور لـ في الجول: الأهلي طالبني بالاعتزال أو اللعب في ناد آخر
قد ينال إعجابك