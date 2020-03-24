إصابة هوجو جاتي "المجنون" بـ فيروس كورونا

يتواجد هوجو جاتي حارس الأرجنتين الأسبق في أحد المستشفيات بمدينة مدريد الإسبانية بعد إصابته بـ فيروس كورونا.

الحارس المُلقب بـ "إل لوكو" أي المجنون بالإسبانية، يعمل محللا في برنامج "إل شيرنجيتو" الإسباني.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فأن نتيجة الفحص الطبي للحارس البالغ 75 عاما جاء إيجابيا بعد الاشتباة في إصابته بأعراض الفيروس.

لقُب الحارس الأرجنتيني الذي ظل يلعب لـ 44 من عمره بالمجنون، بسبب خروجه من منطقة الجزاء لمساعدة رفاقه في خط الدفاع وأحيانا في الهجوم.

كما يعد الأكثر تصديا لركلات الجزاء في تاريخ الدوري الأرجنتيني برصيد 26 ركلة بالتساوي مع أوبالدو فيلول.

ويعد جاتي من اللاعبين القلائل الذين ارتدوا قميصي ريفر بليت وبوكا جونيورز في الأرجنتين.

وفاز جاتي بـ 6 ألقاب في مسيرته جميعها مع بوكا جونيورز.

كما حصد جائزة أفضل لاعب في الأرجنتين عام 1982.

وارتفعت عدد الحالات في إسبانيا إلى 39676 حالة بينما وصلت الوفيات إلى 2800، وتعافى 3794.

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