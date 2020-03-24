رونالدو يواصل محاربة كورونا ويتبرع بأجهزة إنقاذ الحياة لمستشفيات البرتغال

الثلاثاء، 24 مارس 2020 - 19:13

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو يسجل ويحتفل بهدف يوفنتوس الأول في سبال

واصل الأسطورة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وقائد منتخب البرتغال محاولته لمكافحة انتشار فيروس كورونا وتبرع من جديد للمستشفيات.

كريستيانو رونالدو

النادي : يوفنتوس

وذكرت صحيفة "إندبندينت" الإنجليزية أن رونالدو تبرع بمعدات طبية وأجهزة إنقاذ الحياة لعدد من المستشفيات في البرتغال لمواجهة فيروس كورونا وعلاج المرضى.

كما تبرع أيضا رونالدو رفقة وكيله الشهير خورخي مينديز بمعدات طبية لجناحين في مستشفى سانتا ماريا في لشبونة بالإضافة إلى 20 سريرا وأجهزة تنفس ومراقبة نبض القلب.

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وسيعمل رونالدو رفقة مينديز أيضا على تجهيز جناح في مستشفى سانتو أنطونيو في بورتو لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.

تأتي تبرعات رونالدو لدعم نظام الرعاية الصحية في البرتغال الذي أصبح مرهقا في الفترة الماضية بسبب محاربة كورونا.

وأعلنت البرتغال عن إصابة 2362 حالة بفيروس كورونا حتى الآن بالإضافة إلى وفاة 30 حالة.

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