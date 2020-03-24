رينا: لقد أصبت بفيروس كورونا.. أدركت ذلك دون الخضوع لفحوصات

كشف بيبي رينا حارس مرمى أستون فيلا الإنجليزي، عن إصابته بفيروس كورونا، رغم عدم خضوعه لفحوصات طبية.

بيبي رينا النادي : أستون فيلا أستون فيلا

بطل العالم 2010 تحدّث إلى محطة "كادينا كوبي" الإسبانية من منزله في مدينة برمنجهام الإنجليزية، وكشف كواليس مرضه.

وصرّح رينا: "لقد التقطت العدوى الأسبوع الماضي، كان وقتا عصيبا، لم أجر فحوصات للتأكد ما إذا قد أصبت بفيروس كورونا، لأنهم لا يجرون الفحوصات هنا سوى للذين تسوء حالاتهم، وأنا مؤيد لذلك حتى أكون عادلا".

وأضاف: "تحدثت وقتها مع الأطباء وأطلعتهم على أعراضي، وهم أخبروني أنها أعراض فيروس كورونا، ليس هناك تأكيد رسمي لذلك لأني لم أخضع للفحص، لكني على يقين أنه كان فيروس كورونا".

واستعرض الأعراض: "أصابتني الحمى، وتملكني السعال، ولم أستطع التنفس جيدا، شعرت كأن مقطورة أو قطار دهسني، كانت ثلاثة أيام صعبة للغاية".

وتعاطف رينا مع أصحاب المستويات المعيشية الأقل: "نحن أناس محظوظون، نمتلك منزلا كبيرا، وحديقة. أعتقد أن هؤلاء الذين يقيمون في منزل مساحته 70 مترا مربعا مع طفلين هم الذين يتحلون بشجاعة كبيرة".

وواصل: "أقيم في شارع مُغلق لا يضم سوى 4 أو 5 جيران، ولذا نتمتع ببعض الحرية في الحركة، ونقوم بأنشطة بدنية دون مشاكل".

واعترف: "أتابع أنباء إسبانيا وإيطاليا، أكثر من إنجلترا حتى، أعرف أناس مقربين يمرون بفترة سيئة، لذا أشعر بالقلق عليهم".

وحث الناس على التزام منازلهم: "كل شيء سيمر عندما نكون مواطنين جيدين ونحترم القواعد، كلما ازددنا صرامة كلما مر هذا الوباء بشكل أسرع. كل شيء سيمر بالبقاء في المنزل، هذا الحجر الصحي قاسٍ للغاية وهذا ما يجب أن يحدثد. أرى أننا سنخرج من هذه المحنة أكثر اتحادا وأكثر قوة".

وشدد: "كرة القدم الآن لا تتمتع بأي أولوية، لا أهتم كثيرا بكل صدق، لا أدري إن كنا سنلعب مجددا هذا الموسم، إذ يتوجب علينا الحرص عند الحديث عن مواعيد معينة، أتفهم المشكلة الاقتصادية القائمة، لكن الرياضة مثل أي قطاع آخر في الوقت الحالي".

وأتم: "ليس هناك منطق في اللعب دون جمهور، على الناس أن يستمتعوا بكرة القدم، كما أننا نشعر بحماس أكبر في وجود الجماهير، لكن بعيدا عن كل ذلك، فالشيء الأكثر سلامة هو ما سيتم".

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