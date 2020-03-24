مصدر في الأهلي لـ في الجول: فايلر مستمر للموسم المقبل.. وشيء وحيد يقلقه من "كورونا"

الثلاثاء، 24 مارس 2020 - 00:47

كتب : أحمد الخولي

فايلر - الأهلي - الإسماعيلي

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي وصول النادي لاتفاق شبه نهائي مع السويسري ريني فايلر من أجل استمراره لموسم جديد داخل جدران القلعة الحمراء.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "تم الاتفاق مع فايلر على استمراره للموسم المقبل، بغض النظر عن شرط النادي السابق الخاص بضرورة الفوز بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "هناك قناعة واتفاق داخل الأهلي على أن فايلر يصنع حالة استثنائية في كرة القدم داخل النادي".

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وتابع "استمرار فايلر أصبح أمرا مفروغا منه، وهو أيضا لديه نفس الرغبة للاستمرار".

وعن مدى تأثير أزمة تفشي فيروس كورونا حول موقف فايلر، أشار المصدر إلى "الشيء الوحيد الذي يقلق فايلر من الأزمة هو كيفية الحفاظ على مستوى وحالة اللاعبين".

وأكمل حديثه قائلا: "فايلر يرغب في الحفاظ على مستوى وحالة اللاعبين الفنية والبدنية. هو يسأل باستمرار عن موعد عودة الدوري، وكذلك مباريات نصف نهائي دوري الأبطال".

وتولى السويسري فايلر مسؤولية تدريب الأهلي في الـ 31 من شهر أغسطس من العام الماضي، مع عقد لمدة عام ولكن الأقرب الآن هو التجديد.

فايلر الذي لم يكن معروفا لعدد كبير من جماهير القلعة الحمراء، أصبح معشوقا للعديد منهم بفضل نتائج المارد الأحمر.

وحقق فايلر مع الأهلي لقب السوبر المصري على حساب الزمالك، قبل أن يخسر نفس اللقب أمام الفارس الأبيض.

في الدوري، يحلق الأهلي بالصدارة بـ 49 نقطة من 16 انتصارا وتعادل وحيد.

ونجح الأهلي في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مع فايلر، بعدما تخطى عقبة صن داونز الجنوب إفريقي.

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